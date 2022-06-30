Bethesda опубликовала новый трейлер Redfall — эксклюзива Xbox
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Bethesda опубликовала новый трейлер Redfall — эксклюзива Xbox

Bethesda опубликовала новый трейлер Redfall — эксклюзива Xbox


Bethesda пару недель на Xbox & Bethesda Showcase показала игровой процесс Redfall. После этого о проекте рассказали много интересных деталей, в частности, представили главных героев игры.

Сегодня же Bethesda опубликовала новый трейлер Redfall, который можно посмотреть ниже. В нем рассказывается о городе, который некогда жил спокойной жизнью, пока не появились вампиры. Трейлер показывает геймплейные моменты за каждого из героев, а также напоминает, что игру можно проходить не только в кооперативе, но и одному.


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Напомним, релиз Redfall должен состояться в первой половине 2023 года, пока точная дата не называется. Игра выйдет на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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