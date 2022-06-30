Binance выделит $1 млн на образовательный проект в сфере IT для украинцев
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Binance выделит $1 млн на образовательный проект в сфере IT для украинцев

Binance выделит $1 млн на образовательный проект в сфере IT для украинцев


Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Binance Charity объявили о запуске образовательного проекта IT Generation. Об этом представители Binance сообщили ForkLog UA.


Участники программы смогут пройти бесплатное онлайн- или офлайн-обучение специальностям в сфере IT в рамках различных курсов.


Binance Charity выделит на стипендии $1 млн в BUSD.


IT Generation нацелен на поддержку украинцев, многие из которых потеряли работу из-за войны. 


Проект является частью программы Binance Scholar, в рамках которой студенты получат образовательную и профессиональную поддержку после окончания курсов.   


Обучение проведут лицензированные украинские EdTech-компании, включая ITEA и Beetroot. 


В ходе первого этапа IT Generation подготовку пройдут как минимум 1000 студентов. Участниками могут стать граждане Украины возрастом от 21 до 60 лет. При этом у них не должно быть опыта работы или образования в сфере ІТ.


Среди направлений, которые могут выбрать потенциальные студенты, — FrontEnd, QA, jаvascript, Python, Java или блокчейн-разработка, а также проектный/продуктовый менеджмент, UX/UI-дизайн, digital-маркетинг, бизнес-аналитика или HR. 


Выбранный участником курс должен соответствовать следующим критериям: 


  • длительность не менее двух и не более шести месяцев;
  • стоимость не больше $250 в месяц и $1000 за весь курс;
  • нагрузка не меньше четырех часов в неделю;
  • онлайн- или офлайн-формат для групп или индивидуального обучения.

Проект проводят при поддержке Lviv IT cluster.


Более подробную информацию можно узнать на сайте IT Generation.


Напомним, с начала войны Binance заявила о выделении $10 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине, а благотворительная инициатива Binance Charity запустила сбор средств для помощи украинским беженцам и детям.


В апреле компания выпустила криптовалютную карту Binance Refugee Card для украинцев, вынужденных переехать в Европу из-за вторжения России. Помимо этого, биржа запустила проект финансовой поддержки внутренних переселенцев в Украине.

# Экономика binance, образование, украина, новости
По материалам: ForkLog

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