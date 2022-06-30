Binance выделит $1 млн на образовательный проект в сфере IT для украинцев

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Binance Charity объявили о запуске образовательного проекта IT Generation. Об этом представители Binance сообщили ForkLog UA.

Участники программы смогут пройти бесплатное онлайн- или офлайн-обучение специальностям в сфере IT в рамках различных курсов.

Binance Charity выделит на стипендии $1 млн в BUSD.

IT Generation нацелен на поддержку украинцев, многие из которых потеряли работу из-за войны.

Проект является частью программы Binance Scholar, в рамках которой студенты получат образовательную и профессиональную поддержку после окончания курсов.

Обучение проведут лицензированные украинские EdTech-компании, включая ITEA и Beetroot.

В ходе первого этапа IT Generation подготовку пройдут как минимум 1000 студентов. Участниками могут стать граждане Украины возрастом от 21 до 60 лет. При этом у них не должно быть опыта работы или образования в сфере ІТ.

Среди направлений, которые могут выбрать потенциальные студенты, — FrontEnd, QA, jаvascript, Python, Java или блокчейн-разработка, а также проектный/продуктовый менеджмент, UX/UI-дизайн, digital-маркетинг, бизнес-аналитика или HR.

Выбранный участником курс должен соответствовать следующим критериям:

длительность не менее двух и не более шести месяцев;

стоимость не больше $250 в месяц и $1000 за весь курс;

нагрузка не меньше четырех часов в неделю;

онлайн- или офлайн-формат для групп или индивидуального обучения.

Проект проводят при поддержке Lviv IT cluster.

Более подробную информацию можно узнать на сайте IT Generation.

Напомним, с начала войны Binance заявила о выделении $10 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине, а благотворительная инициатива Binance Charity запустила сбор средств для помощи украинским беженцам и детям.

В апреле компания выпустила криптовалютную карту Binance Refugee Card для украинцев, вынужденных переехать в Европу из-за вторжения России. Помимо этого, биржа запустила проект финансовой поддержки внутренних переселенцев в Украине.