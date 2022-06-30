Близнецам придется потрудиться, а Львам возвращать кармические долги: гороскоп на 7 дней после новолуния 29 июня 2022 года
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Близнецам придется потрудиться, а Львам возвращать кармические долги: гороскоп на 7 дней после новолуния 29 июня 2022 года

Близнецам придется потрудиться, а Львам возвращать кармические долги: гороскоп на 7 дней после новолуния 29 июня 2022 года

Новолуние 29 июня 2022 года, проходящее под знаком Рака, является энергетически очень мощным событием, тем более что оно проходит в соединении с Черной Луной. Его влияние на представителей разных знаков зодиака может сказываться еще в течение целой недели. Они будут подвержены депрессии, унынию или, наоборот, излишней импульсивности и агрессии. Многие происходящие события будут восприниматься искаженно, что может способствовать негативным процессам в их жизни.

Овен


Энергетика жизнелюбивых Овнов находится в хорошем балансе с процессами, происходящими в новолуние, поэтому на них не особо отразится его влияние. Главное, не торопиться с завершением важных дел, принятием решений и вложением крупных сумм денег — в этом вас может подстерегать неудача.

Телец


Тельцам все внимание следует сконцентрировать на взаимоотношениях в семье. Старайтесь уделять время близким людям, не поддаваться негативным эмоциям, следить за словами и прислушиваться к их советам. Не игнорируйте обращенные к вам просьбы. Выходные проведите в кругу семьи.

Близнецы


Чтобы добиться успеха в делах и достигнуть поставленных целей, Близнецам в эти дни придется хорошо потрудиться. Но это не должно быть в ущерб взаимоотношений в коллективе. Ваши друзья и коллеги нуждаются в вашей поддержке, и вам она также будет необходима в возникающих непростых ситуациях.

Рак


У Раков возможны серьезные проблемы в профессиональной сфере. Взаимные претензии и отсутствие взаимопонимания в коллективе может их только усугубить и завести ситуацию в тупик. На этой неделе также постарайтесь экономить средства и не совершать крупные покупки — они не принесут удовлетворение.

Лев


Для Львов новолуние станет временем возвращения кармических долгов и потерь, к которым нужно отнестись спокойно. Найдите время для эмоционального отдыха и восстановления внутренней гармонии, займитесь медитацией, отпустите все негативные мысли и сожаления о прошлом.

Дева


Для Девы эта неделя станет временем трансформации и обновления. Сосредоточьтесь на самом важном в своей жизни, чтобы не распылять свою энергию. Обдумайте возможные перспективы, определитесь с вектором дальнейшего движения и смело делайте первый шаг. Удача не заставит себя долго ждать, если вы сохраните уверенность в своих силах.

Весы


Весам этот период следует использовать для гармонизации личных отношений, в которых у вас наметились трещины. Не бойтесь казаться слабым, идя на уступки близкому человеку. В профессиональной сфере будет все развиваться в нужном направлении, если вы обретете внутреннюю гармонию.

Скорпион


Скорпионам на этой неделе, возможно, придется пересмотреть свои планы и убеждения, и начать двигаться в противоположном направлении. Не будьте упрямы и не зацикливайтесь на прошлом — оно уже не вернется. А будущее откроет вам свои двери, если вы отнесетесь к нему с должным почтением.

Стрелец


Достаточно сложная неделя у Стрельцов, в течение которой вы можете допустить непоправимые ошибки. Чтобы этого избежать, постарайтесь настроить себя на позитив, обдумайте все свои планы и пути их достижения, тщательно просчитайте перспективы, и действуйте осмотрительно, взвешивая каждый шаг.

Козерог


У Козерогов возможны кардинальные перемены в личной жизни или профессиональной сфере. Благодаря встрече с интересным человеком, не исключен переезд в другой город или даже другую страну, о котором прежде вы не задумывались. Все это будет происходить стремительно и потребует от вас твердости в принятии решений.

Водолей


Водолеям судьба приготовила достойный подарок в виде обретения финансовой независимости. Неожиданно найденный новый источник дохода и открывшиеся денежные потоки позволят вам воплотить в жизнь самые смелые идеи. На этой неделе не пропустите знаки судьбы, которые будут нести важные подсказки.

Рыбы


У Рыб могут начаться финансовые трудности и возникнуть неожиданные препятствия на пути к успеху. Ищите причины в себе, постарайтесь отделить главное от второстепенного, будьте сконцентрированы на первоочередных задачах, не увлекайтесь критикой коллег и компаньонов по бизнесу.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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