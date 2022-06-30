Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
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Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей

Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей

Банк России представил обновленный дизайн банкноты номиналом 100 рублей. Она такого же размера, как и предыдущая, на ее лицевой стороне изображены достопримечательности Москвы, а на оборотной - Ржевский мемориал Советскому солдату.

Замглавы ЦБ РФ Сергей Белов напомнил, что сторублевая банкнота не обновлялась 18 лет, однако в 2001 и 2004 годах были выпущены две модификации такой купюры.


"Сейчас назрела объективная необходимость в совершенствовании этой популярной банкноты".

С 30 июня в обороте будут находиться и старые, и новые банкноты, а после адаптации необходимого оборудования новые модификации купюры появятся уже "в заметных количествах".

Белов уточнил, что художники Банка России и Гознака более года трудились на дизайном, рассмотрели десятки символов, которые могли бы запечатлеть на купюре. При этом от "городской тематики" решено было отойти. Сейчас в дизайн добавлено "региональное звучание", чтобы убрать "неоднородность" изображения регионов.

Пользователи соцсетей нашли сходство между обновленной "сторублевкой" и банкнотой в 200 евро.

Ранее регулятор предупреждал, что мошенники перед началом запуска программы по модернизации российских бумажных купюр могут ходить по квартирам и предлагать обменять старые банкноты на "новые". В преддверии Дня пожилого человека ЦБ РФ создал чек-лист по финансовой безопасности этой категории россиян.

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По материалам: uposters.ru

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