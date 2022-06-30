Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило Three Arrows Capital (3AC) выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.

Фирма нарушила Закон о ценных бумагах и фьючерсах 2001 года и Правила о ценных бумагах и фьючерсах. MAS изучает ситуацию с июня 2021 года.

В пресс-релизе говорится, что полученная в августе 2013 года 3AC лицензия управляющей компании подразумевала ограничения в виде работы с 30 квалифицированными инвесторами с активами до 250 млн SGD.

Фактически 3AC превысила этот порог дважды — с июля по сентябрь 2020 года и с ноября 2020 по август 2021 года.

1 сентября 2021 года 3AC передала управление единственным фондом офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В феврале 2022 года возобновила управление частью активов фонда. 29 апреля 3AC уведомила MAS о своем намерении прекратить деятельность юридического лица в Сингапуре с 6 мая 2022 года.

Компания не сообщила, что у офшорной структуры и 3AC был общий акционер. Также фирма не уведомила MAS в требуемые сроки об изменениях в руководстве и составе акционеров.

Напомним, на днях суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд Three Arrows Capital.

В июне ЦБ Сингапура пригрозил «неумолимо жестко» бороться с нарушениями в криптовалютной индустрии.

Ранее регулятор Дубая заявил об отсутствии у 3AC лицензии на работу в эмирате.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.