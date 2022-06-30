Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения

Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения

До конца текущего года американский доллар в паре с российским рублем будет балансировать между влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами. К концу года валюта США может подорожать до 65 рублей, рассказал РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

В июле и августе эксперт предрек значительные продажи валюты - на уровне 1,5-2 трлн рублей. Кроме того, нескольким экспортерам придется выплатить дивиденды. Так, пара доллар-рубль, вероятно, снова возвратится к отметке в 50 рублей за доллар к концу июля, а возможно, что и опустится ниже этого значения. При этом осенью импорт перейдет к восстановлению, что поможет рублю найти равновесие на уровне 65 рублей за доллар к концу года.


Пока же между экспортом и импортом остается дисбаланс, чем обусловлен сильный рубль. Наиболее ярко этот дисбаланс проявляется на фоне продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами. Однако теперь все эти выплаты совершены, а значит, нужно ждать коррекции российской валюты уже в ближайшие дни. Этому может способствовать и заявление главы российского Минфина Антона Силуанова о готовности воздействовать на курс покупками валют дружественных стран.

Каким будет курс рубля в 2023 году

Эксперты "Ренессанс Капитала" полагают, что в следующем году доллар будет торговаться на отметке 75 рублей при замещении нефтяного экспорта. Аналитики ждут цену на эталонную марку нефти Brent в $100 за баррель, а на российскую Urals - $70. Негативное влияние на рубль окажут нефтяное эмбарго Евросоюза и другие торговые ограничения, которые затронут 30% российского экспорта. К концу 2022 года поставки нефти в страны Евросоюза могут упасть на 90%. Курс будет зависеть от того, как Россия сможет заместить попавшие под санкции поставки в Европу.

Худший сценарий предполагает доллар по 93 рубля, оптимистический (при распределении 100% экспорта) - 74 рубля. Но если Москве удастся перенаправить только 50% поставок, следует ждать доллар по курсу 1 к 83 рублям.

Отметим, что ключевым моментом в перераспределении глобальных потоков энергетического экспорта станет позиция стран ОПЕК - Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Ирана. Полное замещение российского экспорта в Европу возможно, но для этого необходимо добиться переориентации поставок ОПЕК с азиатских рынков в ЕС.

Когда выгоднее всего покупать наличные доллары

К зиме ввиду грядущего ослабления нацвалюты следует запастись наличными долларами, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов. Да, в банках доллары продаются дороже биржевого курса, но даже если учитывать 20%-ю наценку, то курс все равно можно считать выгодным. В последний раз доллар по 60 рублей можно было купить лишь в конце 2019 года.

"Отечественная валюта не вечно будет на таком уровне. Надо пользоваться импортерам и населению возможностью, пока такой курс".

В настоящее время Центробанк и российское правительство дают время импортерам, чтобы они "протоптали" логистические дорожки и привезли товар. Физическим лицам эксперт посоветовал не бояться сейчас покупать наличные доллары, напомнив, что на эти деньги можно будет в другой стране купить "товар дешевле, чем у нас, в разы, – в первую очередь это касается автомобилей".


Ожидаемый ценовой коридор валюты к концу года 


Курс валюты к рублю за границей

Журналисты узнали, каков на сегодняшний день курс валюты к рублю за рубежом. Как выяснилось, в болгарском Бургасе евро торгуется на уровне от 68 до 73 рублей, а в сербской столице Белграде - по 76 рублей. Напомним, что на минувшей неделе средний курс Банка России составил 57,04 рубля за евро.


Что касается доллара, то в турецком Стамбуле он будет продаваться почти по 60 рублей, а в столице Грузии Тбилиси - по 58 рублей при курсе ЦБ на прошлую неделю в 54,41 рубля. 

Факторы в пользу ослабления рубля

Экономисты выделяют четыре основных фактора, влияющих на ослабление российской национальной валюты. Это, прежде всего, восстановление импорта. Согласно косвенным данным, импорт в апреле обвалился на 42% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, однако затем успел вырасти на 9% к мартовскому уровню. Восстановление продолжается в мае-июне и ускорится в июле за счет легализации параллельного импорта.

Еще одной причиной снижения курса рубля станет смягчение ограничений на вывод валюты. Центробанк предполагает увеличить или и вовсе отменить лимит на вывоз иностранной валюты за рубеж физическими лицами. Сейчас, напомним, предел составляет $150 тысяч в месяц. Стало также  известно о новом порядке выплат по еврооблигациям, согласно которому рублевые платежи инвесторы смогут конвертировать в валюту и выводить в другие страны. Аналитики ждут новых подобных послаблений.

Минфин не исключает и возможности проведения интервенций через валюты дружественных стран. Это может повлиять на курс доллара и евро к рублю опосредованно, через кросс-курсы.

Кроме того, летом завершится срок действия краткосрочных депозитов, открытых в марте по ставкам 15-20%. В настоящее время таких ставок нет, а значит, существенная часть средств перейдет на рынок в поисках доходности. Часть из них уйдет в подешевевшие валюты, что и поддержит их курс.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения
Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм
Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм
Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические постановки
Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от Виктора Батурина
Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от
Оксана Самойлова перестала переживать за детей
Оксана Самойлова перестала переживать за детей
Алла Довлатова ообщила о радостном событии
Алла Довлатова ообщила о радостном событии
Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили об увольнении
Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили
Девушка пояснила, что не так с мужскими нюдсами
Девушка пояснила, что не так с мужскими нюдсами

Топ на сегодня

Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Аналитики оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго Евросоюза
Аналитики оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской

Еще по теме

Аналитики Сбербанка предсказали рост курса рубля в июле
Большинство россиян ожидают, что в ближайшие месяцы рубль ослабнет, узнал ВЦИОМ
Иностранные хедж-фонды занялись скупкой российских активов
В Альфа-банке предсказали подорожание доллара на пять рублей