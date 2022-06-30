Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения

Вадим Карасев

До конца текущего года американский доллар в паре с российским рублем будет балансировать между влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами. К концу года валюта США может подорожать до 65 рублей, рассказал РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

В июле и августе эксперт предрек значительные продажи валюты - на уровне 1,5-2 трлн рублей. Кроме того, нескольким экспортерам придется выплатить дивиденды. Так, пара доллар-рубль, вероятно, снова возвратится к отметке в 50 рублей за доллар к концу июля, а возможно, что и опустится ниже этого значения. При этом осенью импорт перейдет к восстановлению, что поможет рублю найти равновесие на уровне 65 рублей за доллар к концу года.

Пока же между экспортом и импортом остается дисбаланс, чем обусловлен сильный рубль. Наиболее ярко этот дисбаланс проявляется на фоне продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами. Однако теперь все эти выплаты совершены, а значит, нужно ждать коррекции российской валюты уже в ближайшие дни. Этому может способствовать и заявление главы российского Минфина Антона Силуанова о готовности воздействовать на курс покупками валют дружественных стран.

Каким будет курс рубля в 2023 году

Эксперты "Ренессанс Капитала" полагают, что в следующем году доллар будет торговаться на отметке 75 рублей при замещении нефтяного экспорта. Аналитики ждут цену на эталонную марку нефти Brent в $100 за баррель, а на российскую Urals - $70. Негативное влияние на рубль окажут нефтяное эмбарго Евросоюза и другие торговые ограничения, которые затронут 30% российского экспорта. К концу 2022 года поставки нефти в страны Евросоюза могут упасть на 90%. Курс будет зависеть от того, как Россия сможет заместить попавшие под санкции поставки в Европу.

Худший сценарий предполагает доллар по 93 рубля, оптимистический (при распределении 100% экспорта) - 74 рубля. Но если Москве удастся перенаправить только 50% поставок, следует ждать доллар по курсу 1 к 83 рублям.

Отметим, что ключевым моментом в перераспределении глобальных потоков энергетического экспорта станет позиция стран ОПЕК - Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Ирана. Полное замещение российского экспорта в Европу возможно, но для этого необходимо добиться переориентации поставок ОПЕК с азиатских рынков в ЕС.



Когда выгоднее всего покупать наличные доллары

К зиме ввиду грядущего ослабления нацвалюты следует запастись наличными долларами, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов. Да, в банках доллары продаются дороже биржевого курса, но даже если учитывать 20%-ю наценку, то курс все равно можно считать выгодным. В последний раз доллар по 60 рублей можно было купить лишь в конце 2019 года.

"Отечественная валюта не вечно будет на таком уровне. Надо пользоваться импортерам и населению возможностью, пока такой курс".

В настоящее время Центробанк и российское правительство дают время импортерам, чтобы они "протоптали" логистические дорожки и привезли товар. Физическим лицам эксперт посоветовал не бояться сейчас покупать наличные доллары, напомнив, что на эти деньги можно будет в другой стране купить "товар дешевле, чем у нас, в разы, – в первую очередь это касается автомобилей".



Ожидаемый ценовой коридор валюты к концу года





Курс валюты к рублю за границей



Журналисты узнали, каков на сегодняшний день курс валюты к рублю за рубежом. Как выяснилось, в болгарском Бургасе евро торгуется на уровне от 68 до 73 рублей, а в сербской столице Белграде - по 76 рублей. Напомним, что на минувшей неделе средний курс Банка России составил 57,04 рубля за евро.

Что касается доллара, то в турецком Стамбуле он будет продаваться почти по 60 рублей, а в столице Грузии Тбилиси - по 58 рублей при курсе ЦБ на прошлую неделю в 54,41 рубля.



Факторы в пользу ослабления рубля



Экономисты выделяют четыре основных фактора, влияющих на ослабление российской национальной валюты. Это, прежде всего, восстановление импорта. Согласно косвенным данным, импорт в апреле обвалился на 42% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, однако затем успел вырасти на 9% к мартовскому уровню. Восстановление продолжается в мае-июне и ускорится в июле за счет легализации параллельного импорта.

Еще одной причиной снижения курса рубля станет смягчение ограничений на вывод валюты. Центробанк предполагает увеличить или и вовсе отменить лимит на вывоз иностранной валюты за рубеж физическими лицами. Сейчас, напомним, предел составляет $150 тысяч в месяц. Стало также известно о новом порядке выплат по еврооблигациям, согласно которому рублевые платежи инвесторы смогут конвертировать в валюту и выводить в другие страны. Аналитики ждут новых подобных послаблений.

Минфин не исключает и возможности проведения интервенций через валюты дружественных стран. Это может повлиять на курс доллара и евро к рублю опосредованно, через кросс-курсы.

Кроме того, летом завершится срок действия краткосрочных депозитов, открытых в марте по ставкам 15-20%. В настоящее время таких ставок нет, а значит, существенная часть средств перейдет на рынок в поисках доходности. Часть из них уйдет в подешевевшие валюты, что и поддержит их курс.