Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка

Ведущая Дана Борисова жестко высказалась о скандальном шоу. 46-летняя Борисова резко высказалась о телепроекте, который показывают по ТВ более 15 лет. «ДОМ-2» — развратная помойка с такими же ведущими», — заявила блондинка. В это время рядом со звездой находился шоумен Гоген Солнцев. Эпатажному артисту очень не понравились слова Даны (много лет назад он и сам участвовал в реалити). «Я думаю, тебя не взяли туда, потому что ты не прошла тест на мочевину. Пописала, а там наркотиков нашли гору. А ты и рада была бы пойти, а что, не пошла бы?! Еще бы как миленькая на коленках ползала «возьмите меня, ну возьмите», — сказал Солнцев Борисовой. Блондинка опровергла домыслы Гогена, сказав, что ни за что бы не пошла на «ДОМ-2». «Только не эта помойка... Ты сам-то благодаря таким шоу и выполз. Не надо грязи!» — ответила она.Дослушав речь собеседницы, Солнцев не на шутку разозлился. 41-летний шоумен взял стакан с водой и кинул его в Дану. «Закрой свой рот, бессовестная. Грязноротая сволочь. У тебя только одно — наркотики-проституция, наркотики-проституция. Ну, сколько можно-то?! У меня все приличные проекты, а ты позоришь себя, позоришь дочь, позоришь мать! Иди на хер!» — крикнул Гоген. Борисову шокировало поведение артиста. Блондинка пожалела, что вообще вступила в диалог с ним. «Посидев с ним, как на помойке побывала, — отметила Дана на YouTube-канале «Звездач». — И вот в этой помойке он меня всю извалял. Герой не моего масштаба, Гоген ниже плинтуса... Даже знакомым стыдно будет сказать, что я побывала в одном помещении с ним. Это животное еще и водой на меня... животное!»