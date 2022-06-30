Даню Милохина сравнили с Юрием Шатуновым. Милохин ответил: "Мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном"
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Даню Милохина сравнили с Юрием Шатуновым. Милохин ответил: "Мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном"

Даню Милохина сравнили с Юрием Шатуновым. Милохин ответил: "Мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном"

23 июня журналистка Анна Монгайт в своем телеграм-канале написала короткий некролог Юрию Шатунову. Она сравнила жизненные пути солиста "Ласкового мая" и блогера Дани Милохина (тиктокер и певец воспитывались в одном детском доме в Оренбурге).

Умер лидер "Ласкового мая" Юра Шатунов — Даня Милохин восьмидесятых. Тот же детдомовец, карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек.

Комментарии Милохина не заставили себя ждать:

Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за ***?! Я жил, жив, и буду жить! И мои фанатовки, и фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. <...> Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном (орфография и пунктуация автора сохранены. —  Прим. ред.),

— написал в соцсети блогер.


Даня Милохин

На этом история не закончилась: 30 июня Монгайт вновь написала пост в телеграме и прокомментировала реакцию Милохина:

Тут внезапно Даня Милохин ответил на коротенький некролог, адресованный покойному Юре Шатунову, который я тиснула в телеге. Сравнение Юры 80—90-х с современным Даней порвало поклонниц Юры на лепестки белых роз. Как же, великий Юра и никчемный Даня, как можно сравнивать великое и ничтожное. Как выяснилось, сам Даня считает иначе.

Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Артист умер из-за обширного инфаркта в карете скорой помощи по дороге в больницу. Юрий был солистом группы "Ласковый май", среди его главных хитов — "Белые розы", "Лето" и "Седая ночь". Группа пользовалась невероятной популярностью в 1980—1990-е, а по Шатунову буквально сходили с ума. Шатунов попал в музыкальный коллектив, когда ему было всего 13 лет.

Даня Милохин прославился в 18 лет, когда завел тикток. Сейчас он — топовый тиктокер, участник шоу Первого канала, лицо Сбербанка и кумир миллионов зумеров.


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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