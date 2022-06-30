День рождения сына Киркорова: подробности проведения юбилея

Наследник «поп-короля» российской эстрады отметил свое 10-летие. В честь юбилея Киркоров организовал масштабное мероприятие.





Торжество проходило в загородном особняке Филиппа Бедросовича. Так как Мартин занимается футболом и делает большие успехи в этом виде спорта, мероприятие было выполнено в соответствующий тематике. Приглашенные гости наблюдали шоу с мячами, а дети могли сразиться в футбол и регби. Торжество завершилось запоминающимся водным световым шоу и грандиозным фейерверком.

На праздновании дня рождения Мартина присутствовали певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, Ани Лорак, Андрей Малахов, Лариса Долина и другие знаменитости. Долина не задержалась на праздновании, сославшись на работу.





«Мартин присоединился к команде юбиляров!», – написал Киркоров на страничке в своих соцсетях. – «Это было феерично! Спортивно! Вкусно! Ярко! Модно!»

Также Филипп поблагодарил всех, кто участвовал и оказал помощь в организации мероприятия





Накануне дня рождения Мартина певец вместе с наследником посетил храм, где мальчик исповедался и причастился. Вечером того же дня именинник разделил праздничный торт в кругу самых близких людей.