Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном

Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Певица Дина Гарипова  сообщила о рождении первенца и запечатлелась с сыном во время выписки из роддома. Около недели назад звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые стала мамой. Она родила первенца в одной из московских клиник. Сейчас молодая мама с новорожденным уже дома. Несколько дней назад певица выписалась из роддома, о чем лично сообщила своим поклонникам в Сети. Гарипова поделилась первым фото с сыном. На нём певица позирует, держа обернутого в пеленку ребенка на руках, на фоне стены с надписью «мальчик» и изображением аиста.
«19.06.2022 родился наш сынок ❤️Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания 🌺» - написала Гарипова. - Уже несколько дней мы дома!! Спасибо всем за поздравления». Любопытно, что даже в честь рождения первенца Гарипова не показала публике своего мужа. Счастливый отец новорожденного держится вдали от камер и избегает публичности. Несмотря на то, что пара поженилась в 2015 году, публика довольно долго не знала имени избранника артистки. Напомним, что Гарипова рассекретила свою беременность в феврале этого года, опубликовав в Сети кадры с заметно округлившимся животом.
# Шоу-бизнес Гарипова Дина
По материалам: z-aya

Последние новости

Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны понимать, что они нужны стране
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке
Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным
Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Еще по теме

Дина Гарипова родила первенца
Дина Гарипова первый раз родила
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 27.03.2016: тайны звезд, новости знаменитостей
Пинк и Кэри Харт стали родителями во второй раз: имя малыша и первое фото