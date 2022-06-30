Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном

Певица Дина Гарипова сообщила о рождении первенца и запечатлелась с сыном во время выписки из роддома. Около недели назад звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые стала мамой. Она родила первенца в одной из московских клиник. Сейчас молодая мама с новорожденным уже дома. Несколько дней назад певица выписалась из роддома, о чем лично сообщила своим поклонникам в Сети. Гарипова поделилась первым фото с сыном. На нём певица позирует, держа обернутого в пеленку ребенка на руках, на фоне стены с надписью «мальчик» и изображением аиста.«19.06.2022 родился наш сынок ❤️Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания 🌺» - написала Гарипова. - Уже несколько дней мы дома!! Спасибо всем за поздравления». Любопытно, что даже в честь рождения первенца Гарипова не показала публике своего мужа. Счастливый отец новорожденного держится вдали от камер и избегает публичности. Несмотря на то, что пара поженилась в 2015 году, публика довольно долго не знала имени избранника артистки. Напомним, что Гарипова рассекретила свою беременность в феврале этого года, опубликовав в Сети кадры с заметно округлившимся животом.