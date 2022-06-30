Директор спорткомплекса в Хомутово заплатил 4,5 миллиона рублей за оборудование, которое так и не поставили

Следственный отдел по Иркутскому району по материалам проверки прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении генерального директора МУК «Культурно-спортивный комплекс» села Хомутово. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Установлено, что в 2022 году генеральный директор муниципального учреждения культуры заключил с подрядчиком муниципальный контракт на строительство спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино Иркутского района. Закончить строительство должны были в декабре 2021 года. Согласно документации, подрядчик поставил спортивное и медицинское оборудование. Заказчик его оплатил за счет бюджетных средств. Сумма составила около 4,5 миллиона рублей.

В ходе проверки выявили, что фактически оборудование поставлено не было. Спортивный объект до сих пор не ввели в эксплуатацию. Это повлекло причинение ущерба муниципальному образованию.