Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых
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Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых

Дочь Мадонны Лурдес Леон уверенно строит модельную карьеру. На этот раз она снялась в рекламной кампании джинсовой коллекции, которую выпустила певица Кали Учис. Исполнительница сама составила компанию Лурдес на съемочной площадке.


Лурдес Леон и Кали Учис



Девушки, облаченные в откровенные топы и джинсы с заниженной талией, позировали в объятиях друг друга, сидя в винтажном кабриолете. Не забывали модели и лишний раз показать свои изгибы, чтобы продемонстрировать, как джинсы облегают ноги и подтягивают ягодицы.

Вещи из этой коллекции в стиле ранних нулевых, куда также вошли аксессуары, стоят от 55 до 133 долларов.




Несколько недель назад 25-летняя дочь Мадонны стала одной из главных звезд фэшн-фильма Mugler. А на днях Лурдес приняла участие в Неделе моды в Париже, где поучаствовала в показе Marine Serre — там ей также достался обтягивающий комбинезон. Поддержать ее на показе пришел ее младший сводный брат Рокко — сын Мадонны от брака с Гаем Ричи.

В интервью в прошлом году Лурдес рассказала, как складываются ее отношения с братьями и сестрами. Кроме двух биологических у Мадонны также есть четверо приемных детей из Малави: 16-летний Дэвид, 16-летняя Мерси и девятилетние близнецы Стелла и Эстер.

Забавно, но единственные, с кем я действительно иногда спорю, — это мальчишки. Иногда они могут быть настоящими засранцами. Но с Мерси мы никогда не ссорились. Она всегда меня поддерживала, и я всегда старалась быть для нее наилучшей старшей сестрой. С близнецами сложнее, потому что я больше не живу в семейном доме. А Рокко очень заботится и беспокоится о моем благополучии, и это такое приятное чувство,

— сказала Лурдес.






Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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