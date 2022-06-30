Дочка Любови Успенской рассказала о личной жизни

Дочь певицы Любови Успенской, после слухов о романе с Николаем Басковым высказалась о личной жизни. 32-летняя Татьяна Плаксина разоткровенничалась о мужчине своей мечты. Художница уверена, что найдет надежного человека. Дочери 68-летней Любови Успенской приписывают роман с 45-летним Николаем Басковым. Исполнитель хита «Натуральный блондин» тоже одинок, а разница в возрасте между ним и Татьяной не такая уж и большая по меркам нашего времени. К тому же, у певца хорошие отношения с матерью девушки. Плаксина решила внести ясность. Художница заверила, что сейчас ее сердце свободно. Прежде, чем устраивать личную жизнь, дочь Успенской хочет реализоваться в карьере. «Это как судьба повернется. Хочу состояться как творческая единица. Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни. Мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения», — отметила Татьяна.Дочь звезды шансона считает, что, когда придет время, то без труда найдет мужчину свой мечты. «Не думаю, что есть какая-то сложность познакомиться. Люди находят друг друга, подобное тянется к подобному. Но мне нужен человек, который будет меня поддерживать и оберегать», — рассказала Плаксина в интервью WomanHit. У Татьяны были сложные отношения с родительницей. Они долго публично скандалили, обмениваясь колкостями и обвинениями. Теперь родственницы демонстрируют идиллию. Они вместе выходят в свет и только с любовью высказываются друг о друге. Накануне Любовь Залмановна сообщила, что они с дочерью собираются в совместное путешествие и выбирают наряды для отдыха. Успенская и Плаксина устроили дефиле в ярких образах. Особенно впечатляюще они выглядели в купальниках. Поклонники звезды шансона восхитились ее фигурой. Многие заявили, что артистка могла бы дать фору некоторым молодым девушкам.