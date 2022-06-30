Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминов
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Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминов

Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминовВрач Мясников заявил, что бесконтрольный прием витаминов может быть опасен для организма

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что бесконтрольный прием витаминов может нанести вред здоровому организму. Об опасности их приема без наблюдения специалиста он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вышли новые международные рекомендации по применению витаминов и минералов для предупреждения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний», — написал Мясников. Как отметил телеведущий, из документа следует, что здоровым людям не нужно принимать витамины и другие виды добавок без консультации со специалистом.

По словам доктора, витамины в виде таблеток могут быть не только бесполезны в предупреждении различных болезней, но и опасны для организма. Так, бесконтрольный прием витамина A может привести к остеопорозу (заболевание, при котором плотность костей снижается, в результате чего они становятся хрупкими — прим. «Ленты.ру») и при его приеме в больших дозах беременными может даже вызвать повреждение плода, предупредил он. Также Мясников сообщил, что избыток витамина С в организме может приводить к камням в почках, а избыток витамина D — провоцировать неврологические проявления.

«Два витамина (...) могут увеличивать смертность — это витамин Е и бета-каротин (антиоксидант, который назначают для профилактики рака груди — прим. «Ленты.ру»). Не оправдались ожидания от селениума (антиоксидант, который назначают при болезнях сердца — прим. «Ленты.ру»), витаминов группы В, фолиевой кислоты (последняя показана только беременным для предупреждения неправильного развития плода)», — добавил он.

Здоровые люди могут получать все витамины из пищи, подчеркнул Мясников. Для этого, как уточнил доктор, им необходимо соблюдать правильную, сбалансированную диету.

Ранее Мясников назвал привычку, которая снижает риск развития гастрита. По его словам, снизить вероятность возникновения этого болезни можно, если тщательно пережевывать пищу.

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По материалам: lenta.ru

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