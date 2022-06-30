Глава ЦБ Тайваня рассказал о работе над CBDC

Центробанк Тайваня все еще работает над национальной цифровой валютой (CBDC), о точных сроках ее выпуска говорить пока рано. Об этом заявил глава регулятора Ян Чин-лонг, сообщает Reuters.

По его словам, ЦБ работал над пилотным проектом CBDC в течение последних двух лет. Ее главной задачей чиновник назвал возможность совершения платежей и расчетов без использования дебетовой или кредитной карты.

В ходе форума, посвященного цифровым валютам, Чин-лонг обозначил три основные задачи, касающиеся СBDC:

взаимодействие с общественностью и получение обратной связи;

создание стабильной системы;

формирование правовой базы для операций с активом.

«Это займет много времени, по крайней мере, два года. Затем нам придется снова проводить тестирование», — подчеркнул глава ЦБ.

Точные сроки запуска CBDC он не назвал, но отметил, что жители Тайваня привыкли расплачиваться наличными.

«Нам все еще нужно двигаться вперед. В конце концов, в будущем большинство молодых людей будут пользоваться мобильными телефонами, поэтому мы должны думать о следующем поколении», — заключил чиновник.

Ранее эксперты Банка международных расчетов (BIS) выяснили, что девять из десяти центробанков по всему миру изучают CBDC.

Напомним, в «Ежегодном экономическом отчете» BIS назвал национальные цифровые валюты основой будущих инновационных денежных систем.