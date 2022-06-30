Глава ЦБ Тайваня рассказал о работе над CBDC
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Глава ЦБ Тайваня рассказал о работе над CBDC

Глава ЦБ Тайваня рассказал о работе над CBDC


Центробанк Тайваня все еще работает над национальной цифровой валютой (CBDC), о точных сроках ее выпуска говорить пока рано. Об этом заявил глава регулятора Ян Чин-лонг, сообщает Reuters.


По его словам, ЦБ работал над пилотным проектом CBDC в течение последних двух лет. Ее главной задачей чиновник назвал возможность совершения платежей и расчетов без использования дебетовой или кредитной карты.


В ходе форума, посвященного цифровым валютам, Чин-лонг обозначил три основные задачи, касающиеся СBDC:


  • взаимодействие с общественностью и получение обратной связи;
  • создание стабильной системы;
  • формирование правовой базы для операций с активом.

«Это займет много времени, по крайней мере, два года. Затем нам придется снова проводить тестирование», — подчеркнул глава ЦБ.


Точные сроки запуска CBDC он не назвал, но отметил, что жители Тайваня привыкли расплачиваться наличными.


«Нам все еще нужно двигаться вперед. В конце концов, в будущем большинство молодых людей будут пользоваться мобильными телефонами, поэтому мы должны думать о следующем поколении», — заключил чиновник.


Ранее эксперты Банка международных расчетов (BIS) выяснили, что девять из десяти центробанков по всему миру изучают CBDC.


Напомним, в «Ежегодном экономическом отчете» BIS назвал национальные цифровые валюты основой будущих инновационных денежных систем.

# Экономика cbdc, тайвань, новости
По материалам: ForkLog

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