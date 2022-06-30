Гороскоп от Анжелы Перл на 30 июня 2022 года: уделите время отдыху

Астролог Анжела Перл отметила, что 30 июня 2022 года лучше остаться дома, отказавшись от поездок. Она рекомендует также заняться своим внутренним «я», проанализировать собственную жизнь, выявить ошибки и постараться исправить их. День подходит для семейного отдыха, так что стоит собрать всех близких за одним столом.

Анжела Перл советует не верить даже близким

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам не стоит верить в этот день даже самым родным и близким людям. По определенной причине они могут ввести попросту в заблуждение, причем сами того не желая. С любимым человеком рекомендуется побеседовать и открыть свою душу. Это поможет решить все недопонимания. Для больших покупок день не подходит, лучше их отложить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам вполне можно пробовать принять участие в каком-то конкурсе или акции. Дело в том, что Фортуна сейчас улыбается, поэтому есть все шансы взять главный приз. Кроме того, рекомендуется не допускать в свою голову плохих мыслей. Да и обманывать окружающих не стоит. В результате репутация может быть подмочена.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не стоит обращать внимание на завистников и недоброжелателей, которые в этот день могут внезапно активизироваться. Негативные эмоции ни к чему хорошему не приведут, а только к неприятностям. Вечером рекомендуется просто расслабиться перед телевизором и посмотреть мультики, чтобы мысленно вернуться в детство. Это поднимет настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам будет казаться, что им даже море по колено, и таким моментом грех не воспользоваться. Но спешить особо никуда не стоит при этом. Лучше предварительно проанализировать, собрать нужную информацию. Остаток дня после работы следует уделить второй половинке.

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Анжела Перл советует пойти на пляж и принять солнечную ванну

Лев (23 июля — 22 августа)

Львов может порадовать небольшой сюрприз в этот день, который им устроит любимый человек. Если предстоит оформление важных документов, то отказываться не стоит. При этом важно быть крайне внимательным и осторожным. Малейшая опечатка может привести к неприятностям, сообщает информационное издание rsute.ru.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам стоит записаться на курсы иностранного языка. Вполне возможно, в скором будущем предстоит поездка, где новые знания как раз пригодятся. Кроме того, стоит устроить романтическое свидание. Оно окажется особенным и подарит много эмоций и ярких чувств.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам крайне рекомендуется пополнить свой организм энергией. В этом помогут продукты с витамином С. Также не лишним будет прогулка по свежему воздуху, поход на солнечный пляж и купание в море. А вечер обещает быть приятным, потому что вторая половинка устроит сюрприз.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Именно музыка в этот день способна лучше всего поднять настроение Скорпионам, особенно если внезапно наступила грусть. Так что стоит включить любимые треки и просто насладиться их звучанием. Для того чтобы успеть выполнить все планы, придется немного попотеть. Однако результат в конечном счете порадует.

Анжела Перл посоветовала распланировать день до самого вечера

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы уже давно мечтают о том, чтобы посетить какую-то вечеринку, повеселиться, хорошенько расслабиться в большой компании. И в этот день такое желание с высокой вероятностью осуществится. Отдых с друзьями – это именно то, что сейчас так нужно. Мало того, что настроение будет отличное, так еще и удастся получить ценную информацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для того, чтобы провести его в кругу близких людей. Стоит просто собрать всех за одним столом, поговорить по душам. Кое-кто из более старших родственников может дать совет. А вечером стоит устроить своему любимому человеку романтическое свидание.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День стоит провести в одиночестве. Компания сейчас может изрядно подпортить настроение Водолеям. А что касается работы, то нет такой, которая бы вызвала трудности. Водолеям сейчас все по плечу. Давать обещаний пока лучше не стоит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам рекомендуется с самого утра правильно распланировать свой день до самого вечера. Это позволит не терять времени на нечто второстепенное. Ранимость у Рыб особенно повышенная сейчас. Так что не стоит устраивать ни с кем разборок, а лучше воздержаться.