"Хотят руки нагреть": друг Шатунова рассказал, как на смерти Юрия решили навариться мошенники

Вадим Карасев

Певец Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня, и едва родные успели с ним проститься, как его смерть уже начали использовать в своих целях бесчестные люди. Они решили собрать деньги якобы на памятник.

Издание "Аргументы и факты" поговорило с директором и другом певца Аркадием Кудряшовым. Аркадий уже рассказывал про корыстные цели Андрея Разина, который хочет отсудить у семьи Юрия имущество, а теперь поведал и об еще одном инциденте.

Аркадий попросил фанатов не вестись на мошенническую схему и не отправлять никуда деньги.

Я узнал, что мошенники начали сбор средств на якобы памятник Юрию Шатунова на его могиле. Официально делаю опровержение. Никаких средств в данный момент мы не собираем! Люди хотят "нагреть руки" на смерти Юры.

Кудряшов уточнил, что актуальная информация размещена только на официальных страничках Шатунова во ВКонтакте и Одноклассниках.

Пока что на могиле артиста действительно стоит только православный крест, но его заменят, когда памятник будет готов. "Всему свое время", — сказал Аркадий.

Учительница Шатунова рассказала о его детстве

Журналисты UFA1.RU поговорили с учительницей Шатунова Галиной Вагаповой. Женщина призналась, что Юрий часто улыбался и озорничал, но были у него и проблемы. Когда он уже стал звездой, Галина решила послушать его выступление вживую и услышала неприятные слова.

Со сцены он сказал, что я, мол, прошлого не знаю — у меня есть только настоящее. Немножко неприятно было от его этих слов.

Певец хотел забыть трудное детство. Галина вспомнила, что по еду куры ходили, семья жила очень бедно и регулярно выпивала. Мальчик успел отучиться год, когда его матери не стало. Он остался один и попал в интернат, откуда позже его забрал Андрей Разин.