Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические постановки
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Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические постановки

Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические постановкиХудрук балета МАМТ заявил, что классические постановки требуют адаптации к современности

Худрук балета МАМТ Максим Севагин высказался о влиянии новой этики на классические постановки. Интервью с ним опубликовало издание «Афиша Daily».

Хореограф заявил, что старые спектакли требуют адаптации к современности, так как иначе они превращаются в музейные экспонаты. Он подчеркнул, что театр — это живое искусство.

Севагин вспомнил, что в 2019 году темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме из-за постановки «Баядерка». Тогда она опубликовала несколько фотографий, на которых лица балерин Большого театра покрыты коричневой краской, а на руках и ногах — коричневые перчатки и колготки, имитирующее темную кожу.

«Я совершенно с этим не согласен. Конечно, старые спектакли, на мой взгляд, требуют реновации, адаптирования к современным реалиям. Но мы ни в коем случае не можем их отменить, потому что в них использовался блэкфейс», — сказал худрук балета МАМТ.

Он добавил, что при этом в балете вполне можно обойтись без блэйкфейса. По его словам, артисты выражают себя не через грим, а через пластику и танцы.

Блэкфейс является карикатурным изображением темнокожих путем нанесения специального грима. Подобная практика распространилась в США во времена рабства. В середине прошлого века такой грим начали считать проявлением дискриминации и эксплуатацией расистских стереотипов для развлечения белых зрителей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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