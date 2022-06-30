Илья Варламов: "Уход Little Big — это еще один пример, как русская культура бурлящим потоком покидает страну"
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Илья Варламов: "Уход Little Big — это еще один пример, как русская культура бурлящим потоком покидает страну"

Илья Варламов: "Уход Little Big — это еще один пример, как русская культура бурлящим потоком покидает страну"

Журналист и блогер Илья Варламов опубликовал в твиттере (заблокирован в России) пост, посвященный отъезду из России солистов популярной группы Little Big:

Пока наши политики ****** (врут. — Прим. ред.), что русскую культуру за границей все "отменяют", настоящая современная русская культура утекает за рубеж, а Россия останется со всякими Газмановыми и Басковыми.

Уход Little Big — это еще один пример того, как русская культура огромным бурлящим потоком покидает страну. И без всякой "культуры отмены", о которой говорят по телевизору. Еще совсем недавно они были гордостью нашей страны, а сегодня они уезжают, потому что не могут мириться с политикой государства.


Группа Little Big

На высказывание блогера ответил анонимный телеграм-канал "Небожена":

Little Big — это машина по переработке чужих хитов, это хамелеон, который эксплуатирует чужие образы и смыслы. Sex Machine — это, например, украденная песня Beep Beep I'm a Sheep группы LilDeuceDeuce. Латинский мотив в Uno утянули из Let's Get Loud Джей Ло. И так далее. В начале карьеры они открыто подражали Die Antwoord. Короче, нет там никакой культуры, тем более русской.

Little Big не раз высказывались против военной спецоперации РФ на Украине. Недавно группа выпустила клип на песню Generation Cancellation, в котором призвала прекратить военные действия. После этого участники группы Софья Таюрская и Илья Прусикин сообщили, что покинули страну и переехали в США по политическим причинам. На официальном сайте они именуют себя "лос-анджелесской группой".


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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