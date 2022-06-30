Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным
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Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным

Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобнымDigital Corporate Banking Rank: интернет-банк Альфа-Банка для бизнеса стал самым удобным

Интернет-банк для крупного бизнеса Альфы стал лучшим сразу в ряде решений по результатам рейтинга Markswebb Digital Corporate Banking Rank 2022, исследующего цифровые банковские сервисы для крупного корпоративного бизнеса. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Эксперты отметили технологичность, удобство в управлении кредитами, соответствие ключевым рыночным трендам и передовой UX.

По их мнению, Альфа-Банк является лидером по качеству управления зарплатным проектом, кредитными предложениями и настройками самого интернет-банка — в частности, интерфейса и доступов. В Альфа-Банке максимально прозрачные условия и процесс подключения сервисов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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