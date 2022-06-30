Иркутский «ОблАгроСнаб» подводит итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»
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Иркутский «ОблАгроСнаб» подводит итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Иркутский «ОблАгроСнаб» подводит итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Иркутский «ОблАгроСнаб» подводит итоги участия в нацпроекте «Производительность труда», к которому присоединился в конце 2021 года. Пилотным потоком (то есть производственным направлением, на котором должны быть сосредоточены усилия экспертов Регионального центра компетенций и команды сотрудников предприятия) был выбран процесс разгрузки сухих удобрений. Выработка увеличилась на 41%, а затрачиваемое время сократилось на треть.

Эксперты Регионального центра компетенций, который является оператором реализации нацпроекта в Иркутской области, как всегда вначале провели тщательный анализ. Он выявил на выбранном участке 32 проблемы. После чего команда вместе с экспертами приступила к их устранению — с помощью инструментов бережливого производства.

Инструменты бережливого производства, включая систему 5С, также помогают исключить возникновение брака, повысить безопасность персонала и сократить время эксплуатационного технического осмотра транспорта. А установка видеокамер на стреле крана с выводом монитора в кабину крановщика и приобретение переносных радиостанций для взаимодействия стропальщиков с крановщиком помогли сократить время разгрузки вагонов.

Национальный проект «Производительность труда» начал работу в 2019 году и рассчитан до 2024 года. Он призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и создать условия для прироста производительности труда не менее 20% к 2024 году. Руководитель нацпроекта — премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Региональный центр компетенций (РЦК) — оператор реализации нацпроекта в Иркутской области. Участниками Нацпроекта являются более двух десятков предприятий региона в различных отраслях.

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По материалам: irk

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