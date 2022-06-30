Иван Ургант возвращается, но не на телевидение

После критических высказываний Ивана Урганта о политической ситуации, казалось, его песенка спета. Но нет, постепенно лучший ведущий страны возвращает утраченные позиции.

Несмотря на то, что шоу «Вечерний Ургант» не выходит из-за информационного канала и, по слухам, не появится в эфире до осени, Иван по-прежнему является востребованным ведущим. Он уже провел закрытое мероприятие в Москве, где был Владимир Познер. Теперь же звезда экрана публично выступит перед публикой.

«10-го июля мой кумир под аккомпанемент группы «Фрукты» выступит на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно — мероприятии для благотворительных фондов и волонтеров. Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий», — говорит блогер Ариан Романовский.

Эксперт в мире моды признался, что ждал возвращение Урганта — правда, пока непонятно, что конкретно будет делать Иван. В последние годы он регулярно приходил на мероприятие благотворительных фондов и волонтеров в Царицыно: вел с Ксенией Собчак и даже выступал.

Отметим, что в конце июня Ургант по традиции должен был вести праздник выпускников «Алые паруса». Много лет подряд он делал это с петербургской звездой Дарьей Александровой, но в этом году его неожиданно сменили, а имена новых ведущих держались в тайне до последнего. В итоге ими стали Владимир Маркони и певица Алсу.

Сам же Иван не дает комментариев после того, как критически высказался о политической обстановки. Единственный раз его слова передала Ирена Понарошку, после того, как появилась информация о том, что звезда экрана продает элитные апартаменты в центре столицы России.

«Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам? — пишет Понарошку. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает».

К слову, за телеведущего вступился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Урганта «настоящим патриотом», но при этом отметил, телеведущий не должен был критически говорить о политике.