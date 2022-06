Jacobi Asset Management получила листинг биткоин-ETF на Euronext в Амстердаме

Базирующаяся в Лондоне компания Jacobi Asset Management получила листинг торгуемого на бирже фонда (ETF) на базе биткоина на Euronext в Амстердаме.

The Jacobi Bitcoin ETF will officially launch in July on Euronext Amsterdam under the ticker BCOIN!



