Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от Виктора Батурина
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Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от Виктора Батурина

Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от Виктора Батурина
Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская показала фото с 20-летним сыном Николаем, который родился в  браке с миллионером Батуриным. Яна Рудковская уже давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Она является музыкальным продюсером Димы Билана и других артистов. Также блондинка счастлива в браке с Евгением Плющенко. Она подарила олимпийскому чемпиону по фигурному катанию сына Александра, которому девять лет. А также у них подрастает сын Арсений, которого для них выносила суррогатная мать. Накануне Яна побывала на празднике у Филиппа Киркорова. Певец отметил день рождения сына Мартина, устроив грандиозную вечеринку. Рудковская пришла не только с сыном Сашей, но и наследником от прошлых отношений с миллионером Виктором Батуриным Николаем.
Молодой человек не любит публичность, поэтому даже маме редко позволяет публиковать фото с ним. парень уже стал выше мамы.
«Моему среднему сыну Колюне исполнилось 20 лет! Уже совсем взрослый! Перешел на 4 курс в МГИМО! Занимается музыкой и боксом, играет профессионально в футбол! Горжусь тобой, Коленька, будь счастлив! С днем рождения! Люблю», – написала Яна. Напомним, что с Батуриным она прожила в браке семь лет. Она также воспитала его сына Андрея, но позже призналась, что он приемный. На самом деле, наследника родила  Юлия Салтовец, которая была женой бизнесмена до Рудковской. Все дети живут с мамой под одной крышей, но на публике стараются не появляться.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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