Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта

Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта

Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Бизнесвумен Яна Рудковская провела экскурсию для подписчиков по отремонтированной спальне. Яна Рудковская всегда любила демонстрировать окружающим атрибутику жизни в роскоши. Недавно известная блондинка решила обновить интерьер своей спальни. После ремонта она провела экскурсию по обновленному жилью. Рудковская рассказала, что с выбором эксклюзивного текстиля для спальни ей помогли друзья из известного салона. В просторной комнате всё продумано до мелочей, поэтому, несмотря на большую площадь, в ней очень уютно. «Готово новое пространство в нашем доме, и я с радостью хочу показать, какая красота получилась у нас в спальне. Посмотрите, здесь всё продумано до мелочей и создано с особой любовью»,— радуется Рудковская. В интерьере были учтены все пожелания хозяйки. Даже есть красивый сундук, который супруги могут использовать для хранения вещей. Впрочем, для этих целей в соседней от спальни комнате была обустроена большая гардеробная. В эту часть дома Рудковская пока что никого не пускает, но обещает скоро провести там экскурсию.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

Последние новости

Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года
ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года
С какого возраста можно рассказывать детям о смерти, как говорить и как вести себя на похоронах
С какого возраста можно рассказывать детям о смерти, как говорить и
В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot
В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot
Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине
Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине
Сотня шаров, поздравления от звезд и роскошный фейерверк: Мартин Киркоров отметил 10-летие
Сотня шаров, поздравления от звезд и роскошный фейерверк: Мартин
Анна Ковальчук похвасталась успехами 21-летней дочери
Анна Ковальчук похвасталась успехами 21-летней дочери
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство
Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться
Директор спорткомплекса в Хомутово заплатил 4,5 миллиона рублей за оборудование, которое так и не поставили
Директор спорткомплекса в Хомутово заплатил 4,5 миллиона рублей за
Астропрогноз на июль 2022 года
Астропрогноз на июль 2022 года
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской

Топ на сегодня

"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база

Еще по теме

СМИ: Яна Рудковская беременна
Яна Рудковская скупает доллары
Исхудавшая Яна Рудковская продолжает неумолимо худеть
Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли участие в романтичной фотосессии в честь Дня святого Валентина