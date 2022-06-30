Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта

Бизнесвумен Яна Рудковская провела экскурсию для подписчиков по отремонтированной спальне. Яна Рудковская всегда любила демонстрировать окружающим атрибутику жизни в роскоши. Недавно известная блондинка решила обновить интерьер своей спальни. После ремонта она провела экскурсию по обновленному жилью. Рудковская рассказала, что с выбором эксклюзивного текстиля для спальни ей помогли друзья из известного салона. В просторной комнате всё продумано до мелочей, поэтому, несмотря на большую площадь, в ней очень уютно. «Готово новое пространство в нашем доме, и я с радостью хочу показать, какая красота получилась у нас в спальне. Посмотрите, здесь всё продумано до мелочей и создано с особой любовью»,— радуется Рудковская. В интерьере были учтены все пожелания хозяйки. Даже есть красивый сундук, который супруги могут использовать для хранения вещей. Впрочем, для этих целей в соседней от спальни комнате была обустроена большая гардеробная. В эту часть дома Рудковская пока что никого не пускает, но обещает скоро провести там экскурсию.