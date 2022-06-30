Экс-глава «Формулы-1» высказался в поддержку Путина
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Экс-глава «Формулы-1» высказался в поддержку Путина

Экс-глава «Формулы-1» высказался в поддержку Путина

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун высказался в поддержку курса Президента РФ Владимира Путина и раскритиковал политику украинского руководства. Об этом сообщает германская газета Bild.

Экклстоун назвал российского лидера «замечательным человеком» и мотивировал его действия по началу спецоперации на Украине заботой об интересах России. Он также критически охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского, сообщив, что политик не приложил достаточно усилий, «чтобы поговорить с Путиным».

В «Формуле-1» подвергли критике слова своего экс-руководителя, назвав их «противоречащими позиции современных ценностей в автоспорте».


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По материалам: pnp.ru

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