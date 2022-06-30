Эксперт оценил особенность открытого «Роснефтью» месторождения

Вадим Карасев

Рустам Танкаев: такие месторождения открываются не так часто

Такие месторождения открываются не так часто, причем, в основном, как раз «Роснефтью». Так гендиректор «ИнфоТЭК» Рустам Танкаев прокомментировал сообщение о том, что «Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря.

Эксперт отметил, что по своим запасам это месторождение относится к категории крупных (до 300 миллионов тонн).

Танкаев отмечает, что многие компании в России свернули геологоразведочные работы из-за слишком тяжелого налогового бремени, так что фактически масштабную геологоразведку могут вести только крупные игроки, такие как «Роснефть». «Далеко не все российские компании могут похвастаться тем, что способны возобновить собственные запасы на 100 процентов. Этого не может ни "Газпром", ни "Лукойл"», — считает Танкаев.

Аналогичная ситуация с ГРР, по его словам, наблюдается во всем мире, но западные компании, например, заявляют, что они переориентируются на «зеленые» проекты.

«В действительности же причина в том, что 70 процентов перспективных запасов нефти и газа расположены на территории России, и инвестировать в геологоразведку в других регионах малоперспективно», — поясняет Танкаев. — Именно поэтому западные мейджоры сейчас отказываются от долгосрочных инвестиций и заработанные средства переводят, в основном, в дивиденды».

Ранее 29 июня стало известно, что «Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.

