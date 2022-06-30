Энергетические компании в США столкнулись с проблемой
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Энергетические компании в США столкнулись с проблемой

Энергетические компании в США столкнулись с проблемойReuters: энергетические компании в США столкнулись с рисками из-за нехватки оборудования

Энергетические компании в США на фоне неблагоприятных погодных условий и нехватки оборудования сталкиваются с серьезными проблемами, которые могут повлиять на энергоснабжение государства в период жары и ураганов. Об этом пишет Reuters.

Спрос на электроэнергию нынешним летом может побить исторический рекорд, что создаст серьезную нагрузку на сети на фоне рисков, связанных с погодой. Все более частыми на территории страны становятся такие явления, как штормы, лесные пожары и засухи.

Компании предупреждают, что испытывают сложности с поставками оборудования, что может подорвать усилия по восстановлению энергоснабжения после перебоев. В частности, речь идет о дефиците трансформаторов и комплектующих к ним.

«Все более частые холода, периоды жаркой погоды, засуха и бури продолжают проверять на прочность нашу национальную электроинфраструктуру, испытывая ее способность надежно доставлять доступную энергию потребителям», — отметил председатель федерального отраслевого регулятора Ричард Глик.

В некоторых регионах проблемы из-за жары уже начались. Оператор электросетей Техаса в середине мая вынужден был призвать потребителей к экономии энергии после того, как несколько электростанций неожиданно прервали работу по техническим причинам.

Температура воздуха в США нынешним летом уже прогревалась до уровня примерно на 20 процентов выше нормальных температур последних 30 лет. Кроме того, есть и проблемы с тем, чтобы пополнить запасы газа к следующей зиме — его приходится использовать для генерации электричества в условиях закрытия угольных ТЭЦ и жесткой засухи в западных штатах, которая негативно сказывается на генерации гидроэлектростанций.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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