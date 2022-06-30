Юрий Шатунов остался бы инвалидом, если его удалось реанимировать

Директор певца Юрия Шатунова, рассказал о смерти артиста. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юрий Шатунов умер из-за того, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Однако чем дальше, тем более очевидным становится тот факт, что судьба лидера группы «Ласковый май» была предрешена. По словам директора Аркадия Кудряшова, шансов на спасение певца почти не было. Даже если бы врачам удалось реанимировать артиста это привело бы к большой драме в его жизни. Обширный инфаркт повредил сердце Шатунова настолько, что он уже не вернулся бы к полноценной жизни и ему точно пришлось бы проститься со сценой.«Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы», — рассказал директор скончавшегося артиста. До этого с заявлением на тему претензий к врачам «скорой» выступили ближайшие члены семьи звезды. Они заявили о том, что не винят медиков в трагедии. Курдяшов уточнил, что незадолго до происшествия певец прошел обследование, но «сердце не успели проверить». С его точки зрения, здоровье Шатунова подкосили затянувшиеся суды за права на песни группы. За пару дней до смерти исполнителя судья, кстати, встал на его сторону, однако теперь разборки возобновятся с новой силой. Судиться с бывшим директором Шатунова будет вдова певца Светлана, которой должны будут перейти по наследству права на хиты «Ласкового мая». Напомним, что супруга Юрия прилетела в Россию только ради похорон. Буквально через пару дней после завершения трехдневной церемонии прощания Светлана вернется с детьми в Германию. Там же родные развеют над озером в Баварии часть праха артиста.