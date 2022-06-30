Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
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Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР

Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНРГлава Чечни Кадыров заявил, что уже половина города Приволье в ЛНР — под контролем России

Более половины города Приволье в Луганской народной республике (ЛНР) находится под контролем российских войск и Народной милиции республик Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова.

По словам Кадырова, российские бойцы и солдаты ЛНР вплавь преодолели Северский донец, за которым расположен город, и приступили к его «зачистке».

«Наши ребята по уже устоявшейся традиции грамотно и быстро подавили огневые позиции противника. Также в ходе выполнения оперативной задачи бойцы знатно проредили ряды противника», — заявил Кадыров.

Город Приволье относится к Лисичанскому горсовету. Расстояние между Приволье и Лисичанском, за который продолжаются бои с Вооруженными силами Украины, составляет около 17 километров. До событий 2014 года в городе жило меньше восьми тысяч человек.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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