Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
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Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает

Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает

Наша жизнь состоит из разных этапов: детства, юности, зрелости и старости, каждый из которых имеет свои плюсы, минусы и непростые периоды. Но существует самый опасный возраст, во время которого происходят переломные моменты в жизни каждого человека.

Какой возраст считается самым опасным с точки зрения науки


Самым опасным следует считать возраст значимого кризиса, во время которого человеку приходится прилагать максимум усилий, чтобы справиться со своими психологическими проблемами. Нередко для этого нужно прибегать к помощи врачей или психологов.

Масштабные исследования, проведенные американскими и финскими учеными на основании изучения нескольких тысяч историй заболеваний, показали, что у мужчин и женщин этот возраст разный. Представительницы слабого пола достигают его после 30 лет, мужчины — после 40.

Причина этого, вероятно, кроется в том, что женщины становятся подвержены психологическим проблемам с появлением первых морщин, мужчины — со снижением своих физиологических возможностей.

В результате это может привести к стрессу, депрессии, повышается риск развития инфарктов и инсультов. Социальная неустроенность, несоблюдение режима дня, неправильное питание, курение и алкоголь способны еще больше усиливать проблему.

Какой возраст считается самым опасным с точки зрения астрологии


С точки зрения астрологии, несмотря на кризис, который может настигать человека в разные периоды его жизни, опасного возраста не существует. Любой кризис обусловлен положением планет в натальной карте человека, и чтобы его преодолеть, важно научиться работать со своей кармической программой, уходить от стереотипов, уметь принимать правильные решения.

В кармической программе каждого человека заложена, так называемая, ось судьбы, состоящая из Нисходящего и Восходящего узлов.

  • Положение Нисходящего узла показывает прошлое, которое уже случилось, и его невозможно изменить.
  • Положение Восходящего узла определяет будущее, заложенное в нашей карме, но оно зависит от нашего развития и выбора.

Каждый человек может изменить свою кармическую программу, если в моменты кризиса он выберет правильный путь.

Такие кризисы обусловленные положением узлов и происходят каждые 18 лет. Именно в эти периоды можно круто изменить свою жизнь и заложить новый вектор развития кармической программы.

Как без потерь пережить опасный период и изменить свою жизнь


Когда человек занимается своим саморазвитием, то каждые 18 лет, с каждым возвращением лунных узлов у него появляется возможность переосмыслить свою жизнь, что-то в ней изменить, проанализировать все ошибки и больше их не допускать. Таким образом, с каждым таким периодом он выходит на новый уровень развития.

Кроме того, кризисы могут возникать из-за движения планет, которые в разной степени влияют на жизненный путь человека. Например, цикличное движение Сатурна происходит каждые 29 лет, соответственно, возрасты 29, 58 и 87 также являются для человека критическими. Могут происходить разные неожиданные события, исход которых также будет зависеть от того, сможет ли человек направить их в нужное русло и тем самым гармонизировать свою судьбу.

Поэтому любой кризисный период в жизни человека может стать как ступенькой для его дальнейшего гармоничного развития, так и шагом в пропасть. Главное понимать: все, что с нами происходит, дается, как урок, прохождение которого зависит только от нас.

# Общество Наука
По материалам: rsute

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