Как прошло прощание с Пьером Нарциссом: проблемы с родственниками, речь жены и дочери

Вадим Карасев

21 июня скончался исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Церемония прощания с добродушным темнокожим певцом проходит сегодня в Москве, но похоронят тело в Камеруне, где у Пьера живет семья.

Хоть церемонию и несколько раз переносили, с певцом пришли проститься множество людей. В том числе можно было увидеть Яну Чурикову, Милену Дейнега, Алексея Кабанова и других. Самые трогательные слова произнесли жена и дочь певца.

Бывшая жена и дочь Нарцисса пообещали любить его всегда

На церемонию пришли экс-супруга певца Валерия и 17-летняя дочь Каролина-Кристель. Юную девушку очень тронул уход певца и она разрыдалась.



Я очень люблю тебя, папа. Спасибо большое за эту жизнь, за то, что наградил меня таким прекрасным даром. Жалко, что я провела с тобой так мало времени. Я потеряла тебя так рано.

Валерия тоже произнесла теплые слова про артиста.



Наш путь был довольно сложным. Мы точили друг друга, как камни, острые камни, которые сглаживали друг друга. Пьер, когда я узнала о твоей смерти, то не могла поверить. Мне звонили со всего мира. Солнышко, ты проделал огромный путь из Африки в Россию. Вместе мы раскачаем этот мир, я тебя очень люблю.

Проблемы с камерунскими родными Пьера

Юрий Шатунов ушел из жизни через два дня после смерти Пьера, но с ним уже все успели проститься. Дело в том, что траурную церемонию Нарцисса три раза переносили из-за родственников певца. "Идет война с матерью и сестрой Пьера. Это кошмар! Прощание будет в крайний срок, когда им удобно — это четверг. Четверг окончательный срок. И сразу он на самолет", — жаловалась экс-супруга певца.



Валерия сама трижды собирала деньги на похороны. Каждый раз уходила сумма более 300 тысяч рублей и деньги не возвращали. Виновные в этом родственники, как утверждает она, не помогали.

Они не послали ни рубля, все делали мы, на наши сбережения, с миру по нитке собрали фанаты и родные. Некоторые очень важные люди, мы не ожидали, пришли на помощь сами, безо всяких напоминаний вышли на связь и первым делом все уладили.