Как прошло прощание с Пьером Нарциссом: проблемы с родственниками, речь жены и дочери
21 июня скончался исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Церемония прощания с добродушным темнокожим певцом проходит сегодня в Москве, но похоронят тело в Камеруне, где у Пьера живет семья.
Хоть церемонию и несколько раз переносили, с певцом пришли проститься множество людей. В том числе можно было увидеть Яну Чурикову, Милену Дейнега, Алексея Кабанова и других. Самые трогательные слова произнесли жена и дочь певца.
Бывшая жена и дочь Нарцисса пообещали любить его всегда
На церемонию пришли экс-супруга певца Валерия и 17-летняя дочь Каролина-Кристель. Юную девушку очень тронул уход певца и она разрыдалась.
Валерия тоже произнесла теплые слова про артиста.
Проблемы с камерунскими родными Пьера
Юрий Шатунов ушел из жизни через два дня после смерти Пьера, но с ним уже все успели проститься. Дело в том, что траурную церемонию Нарцисса три раза переносили из-за родственников певца. "Идет война с матерью и сестрой Пьера. Это кошмар! Прощание будет в крайний срок, когда им удобно — это четверг. Четверг окончательный срок. И сразу он на самолет", — жаловалась экс-супруга певца.
Валерия сама трижды собирала деньги на похороны. Каждый раз уходила сумма более 300 тысяч рублей и деньги не возвращали. Виновные в этом родственники, как утверждает она, не помогали.