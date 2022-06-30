Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны понимать, что они нужны стране

Вадим Карасев

Депутат новой волны, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич прокомментировал законопроект о создании на федеральном уровне единой системы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью волонтеров.

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Изменения затрагивают расширение целей благотворительной деятельности и прав добровольцев.

"Добровольцы — это те люди, которые идут по зову сердца и зачастую быстрее реагируют на запросы общества. Последние четыре года мы с ребятами из разных организаций — МГЕР, Волонтерская рота, Молодежка ОНФ, а также другие региональные организации — работали в самых разных зонах ЧС. С первых дней специальной военной операции в Ростовской области на КПП Успенка встречали беженцев из ДНР. Теперь волонтерские группы фактически в круглосуточном формате работают на освобожденных территориях, в ЛДНР, участвуя в гуманитарной миссии. Важно, чтобы те, кто сделал шаг вперед на благо государства российского, знали и понимали, что они нужны стране. И государство о них заботится", — заявил Кастюкевич.