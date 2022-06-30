Кто родился 30 июня

Федот Семёнович Тумусов (67 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Являлся председателем постоянной комиссии Верховного совета Республики Саха (Якутия) по внедрению рыночных отношений и предпринимательства, советником президента республики. Возглавлял фонд САПИ («Сахаалмазпрофинвест»). Был депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Алексей Александрович Журавлев (60 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Был главой Межрегиональной общественной организации «Русская община», первым заместителем председателя движения «Конгресс русских общин». Работал в Воронежской областной администрации. Занимал должности заместителя руководителя аппарата фракции «Родина» в Госдуме IV созыва, начальника управления по региональному партийному строительству центрального исполнительного аппарата партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». Был советником губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

С 2011 года возглавляет Общероссийскую общественную организацию «Родина — Конгресс русских общин».

Зариф Закирович Байгускаров (55 лет), член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Занимал должности судебного пристава-исполнителя Кировского народного суда, судьи Калининского районного суда г. Уфы, заместителя начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Башкортостан — главного судебного пристава республики. Возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по государственному строительству и законодательству.

Андрей Павлович Марков (50 лет), член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Проходил военную службу в органах безопасности России. Возглавлял управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области. Занимал должности первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, а также руководителя управление региональной политики.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

А ещё в этот день родились:

Эгилс Левитс (67 лет), президент Латвии. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Занимал должности заместителя премьер-министра, министра юстиции. Был судьей в Европейском суде по правам человека, членом Суда Европейского союза.

Возглавлял президентскую комиссию по конституционному праву, занимался разработкой преамбулы к конституции Латвии.

29 мая 2019 года Эгилс Левитс был избран Сеймом (парламент) президентом страны. Его кандидатуру поддержал 61 депутат из 100.

Роз Кристиан Оссука-Рапонда, премьер-министр Габона. Работала в Banque de l’habitat du Gabon. Возглавляла министерства бюджета, государственных счетов и государственной службы, а также обороны. Занимала пост мэра столицы страны — Либревиля.

В июле 2020 года была назначена премьер-министром Габона. Роз Кристиан Оссука-Рапонда — первая в истории страны женщина на этом посту.

Павел Алексеевич Рожков (65 лет), президент Паралимпийского комитета России. Заслуженный тренер России. Работал в сборной СССР по классической борьбе, в Госкомспорте СССР. Являлся генеральным директором туристической фирмы «Олимп тур». Занимал должности заместителя, первого заместителя министра по физической культуре, спорту и туризму РФ. Возглавлял Государственный комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму.

С 2004 года работает в Паралимпийском комитете России: руководил рабочими группами комитета по подготовке сборных команд России к летним и зимним Паралимпийским играм, являлся первым вице-президентом организации.

В марте 2022 года был избран президентом Паралимпийского комитета России.

Павел Рожков также возглавляет Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма РФ.