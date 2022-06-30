Кто родился 30 июня
Сегодня, 02:30
Федот Семёнович Тумусов (67 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Являлся председателем постоянной комиссии Верховного совета Республики Саха (Якутия) по внедрению рыночных отношений и предпринимательства, советником президента республики. Возглавлял фонд САПИ («Сахаалмазпрофинвест»). Был депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.
Алексей Александрович Журавлев (60 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Был главой Межрегиональной общественной организации «Русская община», первым заместителем председателя движения «Конгресс русских общин». Работал в Воронежской областной администрации. Занимал должности заместителя руководителя аппарата фракции «Родина» в Госдуме IV созыва, начальника управления по региональному партийному строительству центрального исполнительного аппарата партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». Был советником губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.
Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.
С 2011 года возглавляет Общероссийскую общественную организацию «Родина — Конгресс русских общин».
Зариф Закирович Байгускаров (55 лет), член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Занимал должности судебного пристава-исполнителя Кировского народного суда, судьи Калининского районного суда г. Уфы, заместителя начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Башкортостан — главного судебного пристава республики. Возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.
Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по государственному строительству и законодательству.
Андрей Павлович Марков (50 лет), член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Проходил военную службу в органах безопасности России. Возглавлял управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области. Занимал должности первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, а также руководителя управление региональной политики.
Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
А ещё в этот день родились:
Эгилс Левитс (67 лет), президент Латвии. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Занимал должности заместителя премьер-министра, министра юстиции. Был судьей в Европейском суде по правам человека, членом Суда Европейского союза.
Возглавлял президентскую комиссию по конституционному праву, занимался разработкой преамбулы к конституции Латвии.
29 мая 2019 года Эгилс Левитс был избран Сеймом (парламент) президентом страны. Его кандидатуру поддержал 61 депутат из 100.
Роз Кристиан Оссука-Рапонда, премьер-министр Габона. Работала в Banque de l’habitat du Gabon. Возглавляла министерства бюджета, государственных счетов и государственной службы, а также обороны. Занимала пост мэра столицы страны — Либревиля.
В июле 2020 года была назначена премьер-министром Габона. Роз Кристиан Оссука-Рапонда — первая в истории страны женщина на этом посту.
Павел Алексеевич Рожков (65 лет), президент Паралимпийского комитета России. Заслуженный тренер России. Работал в сборной СССР по классической борьбе, в Госкомспорте СССР. Являлся генеральным директором туристической фирмы «Олимп тур». Занимал должности заместителя, первого заместителя министра по физической культуре, спорту и туризму РФ. Возглавлял Государственный комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму.
С 2004 года работает в Паралимпийском комитете России: руководил рабочими группами комитета по подготовке сборных команд России к летним и зимним Паралимпийским играм, являлся первым вице-президентом организации.
В марте 2022 года был избран президентом Паралимпийского комитета России.
Павел Рожков также возглавляет Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма РФ.