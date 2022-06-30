Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
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Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках

Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
68-летняя певица Любовь Успенская собирается в отпуск на море вместе с дочерью Татьяной. Популярная певица Любовь Успенская и ее единственная дочь Татьяна Плаксина решили устроить дефиле в купальниках. Артистка сообщила, что через несколько дней уезжает с наследницей в небольшой отпуск, поэтому они подбирают наряды для пляжа. Любовь Успенская с дочерью примеряла разные виды купальников и показывала их поклонникам. В Сети отметили, что артистка в свои 68 лет выглядит прекрасно и не уступает 32-летней Татьяне. «На днях мы вместе уезжаем в небольшой семейный отпуск, и вот решили примерить летние вещи. Как вы думаете, что лучше взять с собой на море? И какие образы подошли бы лично вам?»— обратилась к аудитории исполнительница. «Даст фору молодым», «С ума сойти, какая роскошная Любовь», «Мама под стать дочери, красотка», «Какая у вас фигура потрясающая, и это в 68 лет!», «Какие вы стройные, прекрасные, маму от дочки не отличишь», «Вот это да, какие девушки», — комментируют подписчики в соцсети. Напомним, известная певица Любовь Успенская вырастила единственного ребенка — дочь Татьяну Плаксину. Звезда родила ее в 1989 году, в своем четвертом браке, с бизнесменом Александром Плаксиным. Артистка рассталась с мужем, но бракоразводный процесс, начавшийся в январе 2021 года, по-прежнему идет. Певица боится, что экс-супруг отберет у нее квартиру в Лос-Анджелесе, коттедж в Подмосковье и апартаменты в центре Москвы.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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