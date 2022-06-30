Макрон предостерег от использования французского оружия для атак против России
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Макрон предостерег от использования французского оружия для атак против России

Макрон предостерег от использования французского оружия для атак против РоссииМакрон заявил, что переданное Киеву оружие не должно применяться для атак России

Переданное Парижем Киеву оружие никогда не должно применяться для атак на территорию России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает ТАСС

«Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать ее армию», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что страны НАТО усилят экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине. По его словам, члены альянса приняли решение нарастить восточный фланг французским военным контингентом — Париж развернет новую бригаду в Румынии.

Лидеры стран-участниц НАТО 29 июня приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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