Максим Галкин прошелся по Михалкову и Соловьеву
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Максим Галкин прошелся по Михалкову и Соловьеву

Максим Галкин прошелся по Михалкову и Соловьеву
Артист Максим Галкин высказался о патриотах. Шоумен, обосновавшись в Израиле, быстро нашел способ заработать. Он организовал себе гастроли по городам страны, на которых часто высмеивал происходящее в России, а также людей, которые не разделяют его позицию и поступок. Он скрылся за границей на фоне февральских событий и теперь открыто поддерживает Украину. 
Достается отдельным людям от красного словца шоумена. Не обошел стороной Галкин Никиту Михалкова, оскорбив его. Ему досталось за его YouTube-программу «Бесогон ТВ», в которой мэтр кинематографа рассуждает на злобу дня. «С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий «бесогон», конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. «Чистый пургонос». Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель», — процитировал Галкина сайт CT News.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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