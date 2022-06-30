Малькевич: Мариуполь стал похож на Сталинград

Мариуполь после обстрелов Вооруженных сил Украины стал похож на Сталинград. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, который проехал все освобожденные территории.

Журналист два дня провел в Мариуполе и побывал в подвалах, где люди, по его словам, «не просто прожили два месяца под бомбежками ВСУ, а живут до сих пор».

«Когда ты понимаешь, что кадры из художественных фильмов о Сталинграде являются реальностью, и это окружает тебя везде — это, конечно, страшно», — сказал Малькевич. Он также рассказал, что дороги остались неповрежденными. То есть, удары ВСУ наносились именно по жилым домам, подчеркнул он.