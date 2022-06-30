Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
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Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей

Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детейМария Львова-Белова представила доклад президенту о защите прав детей по итогам 2021 года

Мария Львова-Белова представила доклад президенту России о защите прав детей по итогам 2021 года. В интервью «Российской газете» она рассказала, что за этот период больше всего к уполномоченному по правам ребенка обращались с просьбой помочь отстоять ряд прав.

В частности, право на квалифицированную юридическую помощь и судебную защиту, право иметь гражданство и свободу перемещения, право на жизнь, право жить и воспитываться в семье, право на жилище, охрану здоровья и реабилитацию, право на получение содержания и многое другое.

По словам Марии Львовой-Беловой, она часто сталкивается с тем, что взрослые не слышат детей. «Нам надо учиться договариваться с детьми. Я поняла это как раз в поездках на Донбасс. Ребят очень серьезно проработали антироссийскими настроениями. И когда я с ними общалась, поняла, что с детьми всегда можно договориться. Но для этого нужно увидеть в ребенке человека. И пусть он будет со своими интересами, амбициями и желаниями, отличными от наших, мы должны уметь пожалеть его, отогреть и полюбить. Когда он понимает, что ты с ним не потому, что ты чиновник и тебе так положено, а потому, что реально за него переживаешь. Нам надо научиться не навязывать свое в ультимативной форме, а предлагать альтернативу. Уметь уступать - я тебе уступлю в этом, а ты уж, пожалуйста, уступи мне в этом. Мы привыкли обращаться с подростком так, будто он еще лежит поперек лавки (помните поговорку "Воспитывай, пока ребенок лежит поперек лавки"?)» — рассказала она изданию.

Однако сейчас, по ее словам, такое время, когда дети знают все о своих правах, на них сваливается огромное количество информации и влияния со всех сторон, не всегда позитивных и положительных. «А когда еще играют гормоны, и кажется, что весь мир у наших ног (мы же сами были в этом возрасте и помним это состояние) — ломать ребенка — не выход», — отметила она.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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