Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду
Режиссер Никита Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду. Об этом сообщает РИА Новости.
Кинематографист заявил, что подобные попытки в прошлом не увенчались успехом. Он считает, что россияне другие.
«Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда?» — сказал Михалков.
Ранее он выступил с предложением создать евразийский аналог премии «Оскар». Своей идеей режиссер поделился во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. «Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — рассказал Михалков.
Призовой фонд он предложил установить «в районе трех-пяти миллионов долларов».