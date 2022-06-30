Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой

Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкойМужчина показал найденный после переезда огромный кусок плесени в новом доме

Пользователь Reddit показал фотографию неприятной находки, с которой он столкнулся после переезда в новый дом. Снимок, на котором юзер запечатлел плесень за одной из стен дома, вызвал отвращение у многих комментаторов.

Автор поста рассказал, что недавно купил дом на аукционе. По словам мужчины, во время переезда он случайно проделал дыру в стене и обнаружил за ней огромный кусок плесени. Он также уточнил, что перед тем, как здание было выставлено на торги, инспекция не проводила в нем проверку.

Публикация набрала сотни комментариев. «Я не думаю, что инспекторы заметили бы эту плесень, потому что они обычно не ходят по дому и не проверяют стены. (...) Хорошо, что вы нашли ее сейчас», — обратился к автору один из пользователей. «С нами произошла точно такая же ситуация! Из-за плесени нам пришлось сделать ремонт в ванной», — пожаловался другой юзер.

Еще один комментатор заявил, что если бы новый владелец дома не обнаружил плесень, то в ближайшем будущем у него могли бы возникнуть проблемы со здоровьем. «Плесень очень токсична», — подчеркнул он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как принес напитки на вечеринку и узнал правду о старой семейной традиции. По словам мужчины, во время мероприятия он выяснил, что его родственники много лет скрывали ненависть к традиции пить пиво марки Heineken.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться – уехала бы. Меня ничего не держит»
Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться –
Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой
Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 29.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 29.06.2022
Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие улучшения
Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие
В Совбезе заморозку активов России сочли одной из величайших краж в истории
В Совбезе заморозку активов России сочли одной из величайших краж в
Европу сочли «сдрейфившей» в ситуации с транзитной блокадой Калининграда
Европу сочли «сдрейфившей» в ситуации с транзитной блокадой
В Иркутске подрядчика обязали убрать строительный мусор на Депутатской
В Иркутске подрядчика обязали убрать строительный мусор на Депутатской
Глава ЦБ Тайваня рассказал о работе над CBDC
Глава ЦБ Тайваня рассказал о работе над CBDC
Народные приметы на июль 2022 года
Народные приметы на июль 2022 года
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 июня 2022 года: уделите время отдыху
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 июня 2022 года: уделите время отдыху
Энергетические компании в США столкнулись с проблемой
Энергетические компании в США столкнулись с проблемой
1 июля из Иркутска стартует экспедиция «Великие реки Сибири»
1 июля из Иркутска стартует экспедиция «Великие реки Сибири»

Топ на сегодня

"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30

Еще по теме

Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку
Образец плесени из лаборатории Флеминга продан на аукционе
Мужчина раскрыл сексуальную ориентацию отца и оказался на распутье
Отец не сдал застуканного во время секса сына и восхитил пользователей сети