Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой

Вадим Карасев

Мужчина показал найденный после переезда огромный кусок плесени в новом доме

Пользователь Reddit показал фотографию неприятной находки, с которой он столкнулся после переезда в новый дом. Снимок, на котором юзер запечатлел плесень за одной из стен дома, вызвал отвращение у многих комментаторов.

Автор поста рассказал, что недавно купил дом на аукционе. По словам мужчины, во время переезда он случайно проделал дыру в стене и обнаружил за ней огромный кусок плесени. Он также уточнил, что перед тем, как здание было выставлено на торги, инспекция не проводила в нем проверку.

Публикация набрала сотни комментариев. «Я не думаю, что инспекторы заметили бы эту плесень, потому что они обычно не ходят по дому и не проверяют стены. (...) Хорошо, что вы нашли ее сейчас», — обратился к автору один из пользователей. «С нами произошла точно такая же ситуация! Из-за плесени нам пришлось сделать ремонт в ванной», — пожаловался другой юзер.

Еще один комментатор заявил, что если бы новый владелец дома не обнаружил плесень, то в ближайшем будущем у него могли бы возникнуть проблемы со здоровьем. «Плесень очень токсична», — подчеркнул он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как принес напитки на вечеринку и узнал правду о старой семейной традиции. По словам мужчины, во время мероприятия он выяснил, что его родственники много лет скрывали ненависть к традиции пить пиво марки Heineken.