Народные приметы на июль 2022 года

Вадим Карасев

Народные приметы — это кладезь мудрых советов, которые передаются из поколения в поколение. Наблюдения наших предков помогают и в современном мире: с их помощью определяют погоду, привлекают удачу и обходят стороной невзгоды.

Середина лета — прекрасная пора, когда наступают жаркие дни, созревает первый урожай и появляется возможность отдохнуть. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к народной мудрости, чтобы провести июль удачно, а также сравнить погодные условия современного мира с теми, которые были век назад.

1 июля: туманное утро — к хорошей погоде. С утра росой умываться — от проблем со здоровьем избавляться.

2 июля: пчелы к ульям летят —быть дождливой погоде. Пауки активно плетут паутину — погода простоит хорошая.

3 июля: дождливая погода в этот день — к мокрой погоде на несколько недель. Ветер с севера — погода переменится.

4 июля: дождь в этот день — урожай богатый. Хлеб испечь и сесть его без остатка — к большому достатку.

5 июля: в этот день по примете целебные травы особенно сильны. Из собирают и сушат на зиму. В лес без угощения идти — до ночи блуждать и ничего не собрать.

6 июля: по примете в этот день в бане париться — здоровье укрепить. Из родника умыться — хвори победить и беды позабыть.

7 июля: в этот день следят за событиями, чтобы не упустить счастливых знаков судьбы. Попасть под дождь — к большой удаче.

8 июля: по примете в этот день семейные пары вместе трудятся, чтобы достаток дом пришел. Ясная погода в этот день — хороший урожай ржи.

9 июля: дождливая погода — пасмурно до осени. Мелкий дождь с утра — настала грибная пора.

10 июля: нарвать букет полевых цветов и перенести в дом — к счастью. Гром вдалеке гремит — урожай гороха будет богатым.

11 июля: если кукушку не слышно, то зима будет ранней. В этот день щи из крапивы сварить — здоровым год ходить.

12 июля: кукушка кукует — осень будет теплой. Сегодня по примете бескорыстно помогают, чтобы удача не отвернулась.

13 июля: сегодня обновки купить — богатство привлечь. Облака высоко — погода будет стоять погожая.

14 июля: по примете в этот день гадают на суженого. Из первых ягод варят варенье и обязательно снимают пенку. Ее отдают детям, чтобы укрепить их здоровье.

15 июля: листья желтеют — к ранней осени. Кабачков мало — лето будет засушливым.

16 июля: яркие звезды — хороший урожай. Мошкара вьется стаями — к погожим денькам. Радуга на небе — к похолоданию.

17 июля: яркий красный закат — к ненастью. По примете новые дела в этот день начинать — удачи не видать.

18 июля: осень теплой и сухой будет, если месяц на небе желтого цвета. Рыба в водоеме не плещется — к перемене погоды.

19 июля: по росе босиком ходят и ей умываются, чтобы здоровье поправить. Если сегодня погода мокрая, то осень будет сырая.

20 июля: если стоит ясная погода, то осень будет теплой и урожайной. Сегодня по примете не купаются, чтобы не утонуть.

21 июля: по примите в этот день свадьбу играть — горя не знать. Гроза пройдет — погода будет жаркой.

22 июля: по примите сегодня огурец в грядку закапывают, чтобы собрать богатый урожай. В лес по ягоды без угощения не ходят, чтобы лешего не гневить.

23 июля: верхушки берез желтеют — к ранней осени. На рыбалку сходить и рыбу поймать — к большой удаче на весь год.

24 июля: глухие раскаты грома — к затяжному дождю. В этот день росой умываются, чтобы порчу снять и недуги побороть

25 июля: лето будет сухим и жарким, если утром стоит туман и выпала обильная роса. Много грибов — к прохладной погоде.

26 июля: поздней будет осень, если стрижи и ласточки летают низко. Ненастье придет, если утки молчат.

27 июля: сухая жаркая погода стоит — осень будет сухой. Сегодня в лес не ходят, чтобы неудачи к себе не привязывать.

28 июля: вечер туманный — утром дождь. Восточный ветер — к дождям, южный — к жаре.

29 июля: дождь в этот день сулит мокрую погоду на несколько недель. День жаркий — зимой снега мало.

30 июля: роза в этот день сулит сырую осень и снежную зиму. Дождь пойдет, если насекомые близко к воде жмутся.

31 июля: по этому дню судят о том, какой будет осень. Сегодня после заката в бане не моются, чтобы банника не разозлить.