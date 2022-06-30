Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться – уехала бы. Меня ничего не держит»
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Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться – уехала бы. Меня ничего не держит»

Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться – уехала бы. Меня ничего не держит»

Несмотря на болезнь, Наталья Фатеева не принимает помощь от сына Владимира и дочери Натальи. Сейчас актриса передвигается на костылях, и если бы не недуг, она бы вообще уехала из страны.


Наталья Фатеева отказалась от общения с близкими людьми еще несколько лет назад. 87-летняя актриса не хочет видеть детей, внуков и даже правнуков...

«У каждого из нас давно своя жизнь. Все уже не только взрослые, а даже уже пожилые. Потом ведь я много раз говорила, что мне нравится находиться одной, я никогда не скучаю. Ложусь спать далеко за полночь, потому что все время сижу в Интернете вместе со своим планшетом. Я ужасаюсь от того, что творится в мире, нам всем не хватает доброты и сострадания друг к другу», — объяснила звезда советского кино.

Артистка подпускает к себе лишь сиделку, которая помогает по дому. «Я уже редко выхожу из дома из-за болезни ног. А сейчас так хорошо на улице, тепло! Естественно, если бы могла нормально двигаться, то уехала бы отсюда на юг, ведь меня ничего не держит», — добавила Наталья Николаевна.

Фатеевой часто звонят родные и коллеги, но артистка не горит желанием с ними разговаривать. Актрисе даже предлагают роли в кино, однако и режиссеры получают отрицательный ответ.

«Мне приходят предложения сниматься, но я этого делать не собираюсь, так как на костылях хожу. Я не хочу в таком виде сниматься, а главное — в материале, который предлагают. С сыном я работать не буду, потому что он — мой родственник, а работать с родственниками для меня — табу. Я так не могу, поэтому у Басова-старшего, Володиного папы, никогда ролей не просила. Я не хотела, чтобы за моей спиной шептались о том, что я получила роль благодаря тому, что сплю с режиссером. Я никогда и ни у кого не вымаливала ролей, а тем более ни с кем не спала из-за карьеры! Это мне претит! Но все считали совершенно по-другому, а я и не оправдывалась», — заключила знаменитость.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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