Наталья Штурм шокировала поклонников заявлением о свадьбе

Певица Наталья Штурм в 56 лет нашла себе молодого мужа. Исполнительница хита «Школьный роман» держит себя в отличной форме. Наталья регулярно занимается спортом, доверяет свою внешность специалистам. Обычно артистка окружает себя молодыми поклонникам. В мае звезда 90-х состояла в отношениях с мужчиной по имени Георгий. Мужчина моложе Штурм на 25 лет. Но разница в возрасте не мешала влюбленным. «Конечно, не скучно! Мне вообще никогда и нигде не скучно. Для себя я определила, что мой женский век будет длиться до 100 лет. А потом я уйду из большого секса», — сказала тогда Наталья. Писательница отметила 56-й день рождения в парке-отеле, расположенном в Софрино. Штурм отпраздновала дату в окружении самых близких. Однако Георгия среди них не было. Вместо него рядом с певицей оказался Альберт, почти ровесник звезды. 55-летний возлюбленный сделал сюрприз избраннице. Он нырнул в бассейн, а когда поднялся к Наталье, вручил кольцо в лиловом бархатном футляре.Альберт не решался сделать предложение артистке, но она подтолкнула его к столь важному шагу. Вместе с тем, теледива взяла время на размышление. «Я подумаю», — сказала она. Наталья пояснила, что планировала иначе собственную судьбу. «Вот так, ребята! 56 лет. Мне сделали предложение. Я собираюсь связать свою жизнь с мужчиной моложе меня. Как любит публика», — отметила Штурм и поцеловала любимого. Наталья призналась, что не стремилась к серьезным отношениям. Однако Альберт смог повлиять на ее взгляды. Бизнесмен зарекомендовал себя с хорошей стороны. «Я 17 лет боялась выходить замуж. Боялась связывать себя с кем-то всерьёз и надолго. Мой друг Альберт вызывает доверие. Он интеллигентный бизнесмен. Не обидит, не ударит, импозантный, обходительный, не молодой, не старый, с деньгами... И говорят даже... Хотя нет, об этом потом! Мы познакомились на Занзибаре четыре года назад, и ни разу он не проявил себя ни подозрительно, ни навязчиво! Всё только вау. Может, конечно, я на измене, но сколько можно уже сидеть в засаде, мои последние вагоны в очередь стоят, толкаются. Дрожащей рукой объявляем нас парой», — добавила Наталья.