Наташа Королева занялась благотворительностью

Певица Наташа Королева хочет помочь ребенку. Артистка пополнила ряды звезд, которые проводят в Сети марафоны. Певица объявила, что разработала собственную методику по сохранению здоровья и молодости, которая поможет многим людям. Делиться своими секретами артистка собирается, конечно, не бесплатно. Поклонники скептически отнеслись к тому, что Королева, не имея нужного образования, будет раздавать советы другим. Певицу обвинили в Сети в желании заработать легких денег. Наташа не оставила без внимания прозвучавшую в её адрес критику. Она сказала, что за 30 лет работы в шоу-бизнесе она обросла броней и научилась не реагировать на нападки недоброжелателей. Артистка подчеркнула, что вложила в этот курс весь накопленный опыт в сфере красоты и здоровья.«Для меня «Стань Королёвой» — это не просто домашние рецепты и зарядка. А то, что действительно работает и делает мой организм молодым, здоровым и активным. Я перепробовала много советов и методов, среди которых нашла их», — рассказывает Королева. Кстати, как выяснилось, деньги за предстоящий марафон Наташа собирается передать ребенку из приемной семьи. Исполнительница обычно не любит хвастаться добрыми делами, но сейчас решила поделиться планами. Королева пообещала передать деньги многодетной семье, где растет Олег, мечтающий о карьере актера. «Все собранные средства за марафон пойдут на оплату его учебного года в институте. Все участники сделают вклад в обучение этого парня», — сообщила Наташа. Кстати, в прошлом году артистка уже помогла ему с подготовкой к поступлению и сдачей экзаменов.