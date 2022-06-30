Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство

Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство

Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство
Родные певца Юрия Шатунова сразу после похорон подали заявление на наследство. Артист, скончавшегося от инфаркта в возрасте 48 лет, после продолжительной церемонии прощания, продлившейся три дня, похоронили на Троекуровском кладбище. На траурном мероприятии присутствовали лишь близкие и родные музыканта, в том числе вдова артиста и его дети – 15-летний Дэннис и 9-летняя Эстелла. Однако родственникам не пришлось заниматься организацией столь тягостного мероприятия – все взял на себя директор Шатунова Аркадий Кудряшов.⠀ «Вчера, после того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет», — сокрушается он.
Сложнее всего справиться с потерей, конечно, супруге артиста Светлане и его наследникам. Во время похорон, по словам очевидцев, они плакали возле гроба, прильнув друг к другу, но в целом вели себя благообразно, без сцен и истерик. «Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов», — подчеркнул Кудряшов. Совсем скоро вдова и отпрыски Шатунова улетят обратно в Мюнхен, где живут уже много лет. Там же над озером, где певец часто ловил рыбу, Светлана планирует развеять часть его праха. Пока же супруга экс-солиста «Ласкового мая» занимается юридическими формальностями, требующими ее личного присутствия. «Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство. Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры, перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни», — объяснил директор артиста в интервью StarHit.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года
ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года
С какого возраста можно рассказывать детям о смерти, как говорить и как вести себя на похоронах
С какого возраста можно рассказывать детям о смерти, как говорить и
В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot
В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot
Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине
Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине
Сотня шаров, поздравления от звезд и роскошный фейерверк: Мартин Киркоров отметил 10-летие
Сотня шаров, поздравления от звезд и роскошный фейерверк: Мартин
Анна Ковальчук похвасталась успехами 21-летней дочери
Анна Ковальчук похвасталась успехами 21-летней дочери
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство
Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться
Директор спорткомплекса в Хомутово заплатил 4,5 миллиона рублей за оборудование, которое так и не поставили
Директор спорткомплекса в Хомутово заплатил 4,5 миллиона рублей за
Астропрогноз на июль 2022 года
Астропрогноз на июль 2022 года
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской

Топ на сегодня

"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база

Еще по теме

Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких
Журналисты выяснили, где похоронят Юрия Шатунова
Юрия Шатунова собираются кремировать