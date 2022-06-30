Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство

Родные певца Юрия Шатунова сразу после похорон подали заявление на наследство. Артист, скончавшегося от инфаркта в возрасте 48 лет, после продолжительной церемонии прощания, продлившейся три дня, похоронили на Троекуровском кладбище. На траурном мероприятии присутствовали лишь близкие и родные музыканта, в том числе вдова артиста и его дети – 15-летний Дэннис и 9-летняя Эстелла. Однако родственникам не пришлось заниматься организацией столь тягостного мероприятия – все взял на себя директор Шатунова Аркадий Кудряшов.⠀ «Вчера, после того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет», — сокрушается он.Сложнее всего справиться с потерей, конечно, супруге артиста Светлане и его наследникам. Во время похорон, по словам очевидцев, они плакали возле гроба, прильнув друг к другу, но в целом вели себя благообразно, без сцен и истерик. «Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов», — подчеркнул Кудряшов. Совсем скоро вдова и отпрыски Шатунова улетят обратно в Мюнхен, где живут уже много лет. Там же над озером, где певец часто ловил рыбу, Светлана планирует развеять часть его праха. Пока же супруга экс-солиста «Ласкового мая» занимается юридическими формальностями, требующими ее личного присутствия. «Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство. Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры, перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни», — объяснил директор артиста в интервью StarHit.