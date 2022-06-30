Невеста Прохора Шаляпина пережила клиническую смерть

Певец Прохор Шаляпин завел новый роман. Не так давно Прохор Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную Ольгу Сан. Полгода певец горевал по скончавшейся осенью супруге Татьяне Дэвис, но потом решил двигаться дальше. Шаляпин был давно знаком с Ольгой, но близко они не общались. Их свела вместе случайная встреча на улице, после которой они обменялись номерами телефонов. До начала отношений с Шаляпиным эффектная блондинка пробовала разными способами пробить себе дорогу на ТВ. Сначала выступала в роли эксперта в шоу «Дом-2», потом пыталась пройти кастинг в шоу «Битва экстрасенсов». Ольга уверяет, что обладает магическими способностями, но стать участницей проекта у неё не получилось. От участия в передаче её буквально отвела судьба. Незадолго до начала съемок она попала в несколько аварий. Одно из происшествий едва не стало для Ольги фатальным.«У меня также была клиническая смерть. Боюсь вспоминать. На данный момент не готова говорить на эту тему», — призналась Ольга «Music Box Gold». Стоит отметить, что с бывшей женой Шаляпина тоже произошло несчастье. Через несколько недель после свадьбы Татьяна заболела ковидом. Уже через пару дней её экстренно госпитализировали. В этот момент она в последний раз видела Прохора. Состояние канадской миллионерши стремительно ухудшалось и вскоре врачи ввели её в кому. От развившихся осложнений Дэвис скончалась в больнице, не приходя в сознание.