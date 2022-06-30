Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене
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Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене

Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о ШпицбергенеГлава МИД Норвегии заявила, что действия страны не нарушают договор о Шпицбергене

Отказ Норвегии пропускать российские грузы на территорию поселков в Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг не является нарушением договора о Шпицбергене от 1920 года. Об этом заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Министр отреагировала на обвинения в нарушении договора. По словам дипломата, решение не выдавать разрешение на пропуск российских грузов «продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии».

21 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене. Сейчас вопрос о пропуске грузов находится на рассмотрении норвежского МИД.

Российская сторона потребовала от Осло скорейшего решения вопроса с транспортировкой грузов. В МИД РФ назвали решения Норвегии неприемлемым. «Заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста [«Арктикуголь»] и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — рассказали в российском министерстве.

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По материалам: lenta.ru

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