Новая пассия Прохора Шаляпина рассказала о работе на шоу «Дом 2»

Певец Прохор Шаляпин закрутил роман с новой пассией. Недавно артист представил поклонникам новую пассию — телеведущую и актрису Ольгу Сан, у которой, к слову, есть дочь от предыдущих отношений. Выяснилось также, что блондинка не только творческая личность, но и обладает магическими способностями. Она хотела принять участие в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, но не прошла отборочный тур. Ольга Сан не скрывает, что владеет экстрасенсорными способностями. При этом не торопится применять их в обычной жизни. «Было не очень удачное участие в «Битве экстрасенсов». Перед тем как я туда пошла, попала в несколько аварий и поняла, что не стоит двигаться в эту сторону. Лучше мне туда не соваться и быть ближе к природе, чем к чернухе. Не хочу много говорить, но там все по сценарию, — поделилась 35-летняя Сан в интервью Светлане Прель на Music Box Gold».В свое время Ольга Сан хотела стать ведущей скандального реалити-шоу «ДОМ-2», но не смогла поладить с одним из сотрудников проекта. «Меня приглашали в качестве эксперта. Меня не интересовало участие в «ДОМе-2». Редакторы реалити хитростью позвали меня на проект в качестве участницы, но я подчеркнула, что не готова строить отношения. Максимум могла бы быть ведущей. И сказала об этом честно. А Влад Кадони стал ревновать. Думаю, что он увидел во мне конкурентку. Но Влад потом писал мне через месяца три, поздравлял с Новым годом. Мы обменялись любезностями. Он достаточно профессиональный ведущий, и я тоже, так что наши пути не соприкасаются», — подытожила избранница Прохора.