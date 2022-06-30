Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и по воскресеньям
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Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и по воскресеньям

Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и по воскресеньям

Издавна предки верили, что в церковный праздник нельзя выполнять никакие работы на огороде. Однако действительно ли это считается грехом, ведь Всевышний никогда не считал работу чем-то плохим?

Можно ли в церковный праздник работать

Многие верующие во время церковных праздников привыкли откладывать свои дела. Вместо привычной работы люди посещают храмы, отдыхают и выделяют время для духовного развития. Вот только нет никаких предписаний и запретов на работу в праздник.

Привычные заборы и работы не должны отодвигать внимание к нему на второй план. Нельзя, чтобы огород стоял на первом месте, а вот если на одном уровне – ничего страшного. Вообще, запрет на работу связан с народными и языческими традициями. Они по своей сути противоречат христианской вере.


Для христианина нет никаких запретов на работу, будь то обычный или праздничный день. Ни стирка, ни уборка, ни работы в огороде не помешают верующему человеку вспомнить о значимых церковных событиях. Праздник предполагает, что человек в этот день найдет больше времени для молитвы.

Что делать верующим в церковные праздники

Для православных христиан главное помнить о смысле праздника. Цель запретов на работу или другую деятельность состоит не в том, что нельзя делать что-то определенное. Это скорее для того, чтобы люди больше времени могли уделить Всевышнему.


Начинать церковный праздник нужно не просто с молитвы, а по возможности с посещения церкви, исповеди и причастия. После этого уже можно делать свои домашние дела. Однако они ни в коем случае не должны заменять молитву и поход в храм.

Будет хорошо, если праздничный день или просто в воскресенье энергию направить на дела милосердия, опеке о близких людях. А уборку можно сделать предварительно, чтобы в сам праздник пребывать в опрятном доме.

Что запрещено делать в церковные праздники

  • На Рождество не нужно отправляться на рыбалку и охоту — есть большой риск несчастного случая;
  • на Сретение не стоит покидать пределы дома, ведь поездка может окончиться не так, как планировалось заранее;
  • на Благовещение до самого вечера лучше не проводить работы по дому, в саду и на огороде;
  • на Пасху и Вознесение вовсе нужно отказаться, по мере возможности, от работы, особенно если она не срочная;
  • на Троицу не стоит трудиться в огороде. Лучше посвятить свободное время молитве и посещению храма.

В праздничный день можно посетить больного человека, чтобы навести порядок в его доме. Это будет считаться проявлением милосердия к своему ближнему.

Стоит отметить, что самые светлые праздники выпадают на выходные дни. Этому можно только порадоваться, ведь у людей есть возможность посвятить время благим делам. Даже праздничные службы проводятся в ночное время, чтобы день был свободным для молитвы и совершения добра.

Можно ли работать в праздник: что говорит Библия

В Ветхом Завете есть заповедь:

«Помни о дне субботнем, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай дела всякие, а седьмой, субботу, отдай Господу Богу».


Сам Христос в субботу вылечил больного человека. Так он продемонстрировал всем, что в день, посвященный Всевышнему, не только можно, но и нужно делать добрые дела.

В Новом Завете место субботы заняло воскресенье. Именно в этот день Христос воскрес из мертвых. В соответствии с церковной традицией, празднование воскресенья принято начинать в субботу вечером. Поэтому многие верующие отправляются на вечерние службы и молитвы.

Стоит отметить, что ни один из церковных запретов на работу в выходные дни не распространяется на обязательные дела. Никто не отменял готовку еды, срочный ремонт и другие работы, которые нереально перенести. В рекомендациях разговор идет о тех делах, что не являются необходимыми и могут быть перенесены на иной день.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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